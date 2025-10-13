ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

"ISW hindab jätkuvalt, et Venemaa on viimasel ajal intensiivistanud oma varjatud ja avalikke rünnakuid Euroopa vastu ning et Venemaa on sisenenud oma kampaania nullfaasi – informatsiooniliste ja psühholoogiliste tingimuste loomise faasi –, et valmistuda võimalikuks Vene-NATO sõjaks tulevikus. See sündmus on esimene kord, kui ISW jälgib "väikeseid rohelisi mehikesi" – eufemism, mida Kreml kasutab märgistamata vormiriietuses Vene sõjaväelaste kohta – kes tegutsevad NATO riigi lähedal nullfaasi kampaania kontekstis," seisis Sõjauuringute Instituudi pühapäeva õhtul avaldatud ülevaates.

Mõiste väikesed rohelised mehikesed võeti kasutusele 2014. aastal, kui Venemaa hõivas Ukrainalt Krimmi poolsaare, saates sinna relvastatud, aga eraldusmärkideta sõjaväelased, kes Ukraina üksusi survestades ja lahkuma sundides piirkonna enda kontrolli alla võtsid, kui samas sai Moskva eitada selles oma relvajõudude osalust.

Eesti võimud sulgesid reedel, 10. oktoobril ajutiselt Venemaa territooriumi läbiva teelõigu niinimetatud Saatse saapas pärast seda, kui Eesti piirivalvurid täheldasid ilma eraldusmärkideta Vene sõjaväelaste ilmumist piirkonda.

Olukorrast ülevaate teinud väljaanne Kyiv Post kirjutas esmaspäeva hommikul, et Eesti juhid püüdsid nädalavahetusel toimunu tähtsust vähendada.

Siseminister Igor Taro ütles ajalehele Postimees, et Vene sõjaväelased paistsid olevat laupäevaks piirkonnast lahkunud.

Välisminister Margus Tsahkna ütles sotsiaalmeedia postituses, et Venemaa tegutseb mõnevõrra jõulisemalt ja nähtavamalt kui varem, kuid olukord on endiselt kontrolli all.

Reports suggesting that the situation on the Estonian-Russian border is becoming tense are exaggerated.



There is a road in South-East Estonia that briefly crosses into Russian territory. Locals are permitted to use it without stopping. On Friday, we observed seven armed Russian… — Margus Tsahkna (@Tsahkna) October 12, 2025

Tsahkna kinnitas, et ametnikud märkasid reedel Venemaa poolel teel seitset relvastatud Vene sõjaväelast, mis viis ajutise liikluse peatamiseni, et vältida potentsiaalseid intsidente.

"Pikemas perspektiivis plaanime selle tee kasutamise täielikult lõpetada. Alternatiivne marsruut, mis möödub Venemaa territooriumist, on juba olemas ja uus on ehitamisel. Praegune korraldus on ajalooline anomaalia," selgitas ta.

Kyiv Post tõdes, et intsident Eesti piiril leiab aset Venemaa ja NATO idatiiva riikide vahelise pinge suurenemise ajal. Alles septembris teatas Eesti, et kolm Vene hävitajat rikkusid 12 minuti vältel tema õhuruumi, Moskva aga eitas rikkumist.

See toimus aga vahetult pärast seda, kui hinnanguliselt 20 Vene drooni ületasid NATO liikme Poola piiri. See intsident ajendas nii Varssavit kui ka Tallinna käivitama NATO artikkel nelja menetluse, mis on konsultatiivne samm liikme julgeoleku ohustamise korral.

USA senaator avaldas Eestile toetust

USA Esindajatekoja relvajõudude komitee juhtiv liige Don Bacon reageeris pühapäeval teravalt teadetele eraldusmärkideta Vene sõjaväelaste lühiajalisele ilmumisele Eesti piiri lähedale, öeldes, et Kremli juht Vladimir Putin on nurka aetud rott, vahendas Kyiv Post.

Esindajatekoja Balti toetusrühma üks juhte Bacon kutsus üles valvsusele ja NATO toetusele pärast seda, kui Eesti sulges Saatse saabast läbiva teelõigu.

"Eestil on igati põhjust olla valvas ja rakendada ettevaatusabinõusid ning NATO peaks tegutsema [Eesti] toetuseks," ütles kongresmen Bacon pühapäeval Kyiv Postile, viidates Saatse saapa intsidendile. "Putin on nurka aetud rott ja meeleheitel," hoiatas ta.