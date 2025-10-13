X!

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

Eesti
Relvastatud grupid Saatse piirkonnas.
Relvastatud grupid Saatse piirkonnas. Autor/allikas: PPA
Eesti

Venemaa eraldusmärkideta sõjaväelaste ilmumine Eesti piiri lähedale Saatse saapana tuntud alale näitab Moskva sisenemist uude faasi oma vastasseisus läänega, leiab USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW).

"ISW hindab jätkuvalt, et Venemaa on viimasel ajal intensiivistanud oma varjatud ja avalikke rünnakuid Euroopa vastu ning et Venemaa on sisenenud oma kampaania nullfaasi – informatsiooniliste ja psühholoogiliste tingimuste loomise faasi –, et valmistuda võimalikuks Vene-NATO sõjaks tulevikus. See sündmus on esimene kord, kui ISW jälgib "väikeseid rohelisi mehikesi" – eufemism, mida Kreml kasutab märgistamata vormiriietuses Vene sõjaväelaste kohta – kes tegutsevad NATO riigi lähedal nullfaasi kampaania kontekstis," seisis Sõjauuringute Instituudi pühapäeva õhtul avaldatud ülevaates.

Mõiste väikesed rohelised mehikesed võeti kasutusele 2014. aastal, kui Venemaa hõivas Ukrainalt Krimmi poolsaare, saates sinna relvastatud, aga eraldusmärkideta sõjaväelased, kes Ukraina üksusi survestades ja lahkuma sundides piirkonna enda kontrolli alla võtsid, kui samas sai Moskva eitada selles oma relvajõudude osalust.

Eesti võimud sulgesid reedel, 10. oktoobril ajutiselt Venemaa territooriumi läbiva teelõigu niinimetatud Saatse saapas pärast seda, kui Eesti piirivalvurid täheldasid ilma eraldusmärkideta Vene sõjaväelaste ilmumist piirkonda.

Olukorrast ülevaate teinud väljaanne Kyiv Post kirjutas esmaspäeva hommikul, et Eesti juhid püüdsid nädalavahetusel toimunu tähtsust vähendada.

Siseminister Igor Taro ütles ajalehele Postimees, et Vene sõjaväelased paistsid olevat laupäevaks piirkonnast lahkunud.

Välisminister Margus Tsahkna ütles sotsiaalmeedia postituses, et Venemaa tegutseb mõnevõrra jõulisemalt ja nähtavamalt kui varem, kuid olukord on endiselt kontrolli all.

Tsahkna kinnitas, et ametnikud märkasid reedel Venemaa poolel teel seitset relvastatud Vene sõjaväelast, mis viis ajutise liikluse peatamiseni, et vältida potentsiaalseid intsidente.

"Pikemas perspektiivis plaanime selle tee kasutamise täielikult lõpetada. Alternatiivne marsruut, mis möödub Venemaa territooriumist, on juba olemas ja uus on ehitamisel. Praegune korraldus on ajalooline anomaalia," selgitas ta.

Kyiv Post tõdes, et intsident Eesti piiril leiab aset Venemaa ja NATO idatiiva riikide vahelise pinge suurenemise ajal. Alles septembris teatas Eesti, et kolm Vene hävitajat rikkusid 12 minuti vältel tema õhuruumi, Moskva aga eitas rikkumist.

See toimus aga vahetult pärast seda, kui hinnanguliselt 20 Vene drooni ületasid NATO liikme Poola piiri. See intsident ajendas nii Varssavit kui ka Tallinna käivitama NATO artikkel nelja menetluse, mis on konsultatiivne samm liikme julgeoleku ohustamise korral.

USA senaator avaldas Eestile toetust

USA Esindajatekoja relvajõudude komitee juhtiv liige Don Bacon reageeris pühapäeval teravalt teadetele eraldusmärkideta Vene sõjaväelaste lühiajalisele ilmumisele Eesti piiri lähedale, öeldes, et Kremli juht Vladimir Putin on nurka aetud rott, vahendas Kyiv Post.

Esindajatekoja Balti toetusrühma üks juhte Bacon kutsus üles valvsusele ja NATO toetusele pärast seda, kui Eesti sulges Saatse saabast läbiva teelõigu.

"Eestil on igati põhjust olla valvas ja rakendada ettevaatusabinõusid ning NATO peaks tegutsema [Eesti] toetuseks," ütles kongresmen Bacon pühapäeval Kyiv Postile, viidates Saatse saapa intsidendile. "Putin on nurka aetud rott ja meeleheitel," hoiatas ta.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Kyiv Post, ISW

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:26

President: jätke kõrvale need, kes jagavad tühje või ebareaalseid lubadusi

07:19

Kolmandas kvartalis kogusid erakonnad annetustena ligi 1,4 miljonit eurot Uuendatud

06:56

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

06:35

Riigikaitsekomisjoni liikmed tahavad tagasi tuua maavanemaid ja maakondi

06:10

Esmaspäeval algab kohalike valimiste eel- ja e-hääletamine Uuendatud

05:59

Euroopa Komisjon leiutab lahendust kodude hinna taskukohasemaks muutmiseks

05:54

Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale

05:00

Äriturismi soodustava konverentsikeskuse jaoks riigil raha ei ole

12.10

Jõgeva Tähe saalihokimeeskond tähistas juubelit: saalis on ikka sama lõhn

12.10

Peeba Arandi edust F1-sarjas: motospordis muinasjutte ei ole

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid

12.10

Sõja 1327. päev: Zelenski kutsus Trumpi üles lõpetama Ukraina sõda Lähis-Ida eeskujul Uuendatud

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

11.10

Brittide lennukid tegid 12-tunnise patrull-lennu Venemaa piiri ääres

12.10

Pühapäevast käivitub Euroopas uus piirikontrolli infosüsteem

12.10

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

12.10

Arengupsühholoogid: haridussüsteem surub emotsionaalsed oskused tagaplaanile

11.10

Sõja 1326. päev: Ukraina ründas naftatöötlemistehast 1400 kilomeetrit rindest

12.10

Hamasi esindaja: pantvangide vabastamine algab esmaspäeva hommikul Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

12.10

Jõgeva Tähe saalihokimeeskond tähistas juubelit: saalis on ikka sama lõhn

12.10

Peeba Arandi edust F1-sarjas: motospordis muinasjutte ei ole

12.10

Itaalia poolkaitsja ERR-ile: väärisime Eestiga mängudest kuut punkti

12.10

ETV spordisaade, 12. oktoober

loe: kultuur

12.10

ETV2 eetrisse jõuab Pärnu filmifestivali võitnud Kullar Viimse dokfilm "Torn"

12.10

Riigiarhivaar Priit Pirsko: 99,7 protsenti rahvusarhiivi külastustest toimub veebis

12.10

Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja põhivõistlusprogrammi

12.10

Arvustus. Kinoteatri uue sarja risk, rõõm ja rutiini murdmine

loe: eeter

12.10

Reigo Ahven start-up ettevõtjate bändist: meie kõik lood peavad lõpuks minema pungiks

12.10

90. sünnipäeva tähistanud Rein Järlik: tunnen rõõmu, kui ajakirjandusest midagi hullu lugeda pole

12.10

Raadio Tallinna kuu plaat. Sten-Olle tuletab meelde autorilaulu olemuse

12.10

Robert Linna: biitlid on nii isikupärased tegelased, seda kombinatsiooni pole võimalik taastada

Raadiouudised

12.10

Põhja-Pärnumaa opositsioon soovib tühistada tuuleparkide eriplaneeringu

12.10

Ida-Viru sai 5 ja Lääne-Virumaa 15 uut kerksuskeskust

12.10

Eestis plaanitakse toidupakenditele lihtsamat tervislikkuse märgistust

12.10

Küberrünnakute ja hübriidohtude vastu aitab era- ja riigisektori koostöö

12.10

Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

12.10

Uriini kiirtestide tõhususes tasub kahelda

12.10

Päevakaja (12.10.2025 18:00:00)

11.10

Päevakaja (11.10.2025 18:00:00)

11.10

Lääne-Virumaale rajati Eesti sügavaim soojuspuurauk

10.10

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo