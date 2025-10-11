Macron nimetas Sebastien Lecornu uuesti Prantsusmaa peaministriks

Prantsusmaa president Emmanuel Macron nimetas reedel oma ametist lahkuva peaministri Sebastien Lecornu uuesti ametisse vaid neli päeva pärast seda, kui Lecornu oli esitanud tagasiastumispalve.

Lecornu ütles laupäeval, et tahab moodustada poliitkriisi lahendamiseks valitsuse, mis ei ole parteide pantvangis.

"Me vajame valitsust, mis peegeldab olukorda parlamendis, aga mis ei ole poliitliste huvide pantvang," lausus Lecornu.

Küsimusele, kas plaanis on peatada vastuoluline pensionireform, vastas Lecornu, et kõige üle võib arutleda.

Lecornu teatas pärast uuesti ametisse nimetamist, et võttis selle vastu kohusetundest, lisades, et Prantsusmaad haaranud poliitiline kriis tuleb lõpetada.

Ta sõnas, et teeb kõik võimaliku, et tagada Prantsusmaale aasta lõpuks eelarve, ning lisas, et riigi rahanduse taastamine on jätkuvalt prioriteet.

Samuti hoiatas ta, et kõik, kes soovivad tema valitsusega liituda, peavad 2027. aasta valimiste eel oma presidendiambitsioonidest loobuma.

Prantsusmaa parempopulistid teatasid kavatsusest Lecornu juhitav uus valitsus kohe tema peaministriks tagasinimetamise järel kukutada, väites, et valitsusel ei ole mingit tulevikku.

Rahvusliku Liidu (RN) juht Jordan Bardella nimetas otsust Lecornu ametisse tagasi nimetada halvaks naljaks ja ütles, et tema erakond umbusaldab seda tulevikuta koalitsiooni loomulikult kohe.