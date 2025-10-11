Geoloogiateenistus rajas Arbaverre 700-meetrise soojuspuuraugu

Eesti sügavaima soojuspuurauguga maasoojusenergia katsejaam rajati Arbaverre, kus see teenindab geoloogiateenistuse uurimiskeskuse hooneid.

Katsejaama soojuspuurauk ulatub 712,5 meetri sügavusele. Torudes ringleb vesi, mida soojendavad maapõues asuvad kivimid. Katsetatakse sedagi, kas kivimeid saab kasutada suvisel jahutusperioodil tekkiva jääksoojuse salvestajana.

"Esimesed tulemused saab pärast esimest kütte- ja jahutusperioodi ehk pärast esimest tsüklit. Selleks et teha pikemaajalisi järeldusi, on vaja vähemalt kaks kuni viis aastat koguda ja analüüsida neid tulemusi," lausus geoloogiateenistuse osakonnajuhataja Helena Gailan.

Sügavate soojuspuuraukude kasutamine võimaldab rajada vajaliku soojusenergia saamiseks vähem puurauke.

"See tehnoloogia oleks kasutatav eelkõige Põhja-Eestis. Geotermiliselt oleks kõige soodsam isegi Ida-Virumaa regioon, kus maapõue soojus on nendes sügavustes suurem. Selle tehnoloogia eripära on see, et seda saab kasutada tiheasustusaladel olemasolevate küttelahenduste ümberehitamiseks. Hajaasustusaladel ja uue kvartali ehitamisel on mõned teised lahenduse soodsamad, aga need vajavad suurt territooriumi. Selle süsteemi eripära on see, et selle jalajälg on hästi väike," rääkis inseneribüroo Steiger juht Erki Niitlaan.

Arbavere katsejaama rajamine läks maksma üle 1,3 miljoni euro. See jaam on üks kolmest, mis tehti geoloogiateenistuse maasoojusenergia uurimise ja katsetamise projekti raames.