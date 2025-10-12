X!

Hiina peab USA uusi tollimakse silmakirjalikeks

Välismaa
Haruldaste muldmetallide transport Hiinas Jiangsu provintsi sadamas.
Haruldaste muldmetallide transport Hiinas Jiangsu provintsi sadamas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer
Välismaa

Hiina nimetas USA presidendi Donald Trumpi viimast kavatsust kehtestada täiendav 100-protsendiline tollimaks Hiina importkaupadele silmakirjalikuks, kuid ei vastanud sellele omalt poolt tollimaksude tõstmisega.

Hiina, mis toodab ligi 90 protsenti maailmas kasutatavatest haruldastest muldmetallidest, kiitis hiljuti heaks ekspordipiirangud, mille raames vajavad välisettevõtted Pekingilt luba haruldasi muldmetalle sisaldavate toodete eksportimiseks.

Trump teatas seepeale täiendava 100-protsendilise tollimaksu kehtestamisest Hiinast imporditavatele kaupadele ning ka piirangutest tarkvarale.

Uued piirangud viisid langusesse ka suurte tehnoloogiafirmade aktsiad.

Hiina kaubandusministeerium nimetas otsuste ühe põhjusena Hiina ettevõtete lisamist USA kaubanduses musta nimekirja ning Washingtoni otsust kehtestada Hiinaga seotud alustele sadamamaksud. "Need tegevused on Hiina huvisid tõsiselt kahjustanud ja õõnestanud kahepoolsete majandus- ja kaubandussuhete õhkkonda," teatas ministeerium.

Siiski ei nimetanud Peking USA otsuseid otseseks põhjuseks, vaid tõi välja, et haruldaste muldmetallide ekspordipiirangute taga on mure nende kasutamisel sõjaliseks otstarbeks ajal, mil toimuvad "sagedased sõjalised konfliktid".

Hiina ei vastanud otseselt USA poolsele tollimaksude tõstmisele omapoolsete uute tollidega.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: Reuters

