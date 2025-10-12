Uus infosüsteem võib väljastpoolt Schengenit tulijatele tuua pikad ooteajad

Uue süsteemi osana peavad kolmandate riikide kodanikud andma Schengeni alale sisenedes enda sõrmejäljed ning laskma endast teha foto. Schengeni alal edasi reisides protseduuri kordama ei pea.

EES võetakse kasutusele kõikides Schengeni riikides ning selle kasutusele võtmisel ei lööda piiriületusel enam passidesse templeid.

Biomeetrilisi andmeid säilitatakse EES-i süsteemis kolm aastat, mida pikendatakse viie aastani juhul, kui süsteemis ei tuvastata, et inimene oleks vahepeal alast väljunud.

Süsteem võetakse kasutusele järk-järgult poole aasta jooksul ehk kõik piiripunktid seda kohaselt ei rakenda. Esimese kuue kuu jooksul aga töötavad süsteemid paralleelselt ehk on võimelik, et reisijad peavad läbima nii senise tavapärase passikontrolli kui ka EES-i protseduurid.

Lõplikult minnakse täielikult uuele süsteemile üle 10. aprillil, mil see asendab passidesse löödavad templid.

Uue süsteemi kasutuselevõtt teeb aga ärevaks Schengeni ala riikide võimud, kuna võib esialgu tähendada pikki ootejärjekordi piiriületusel.

"Kui me peaksime homme kõik pikamaalennuga Hiinast saabuvad inimesed laskma läbi EES-i kolmekordistaks see ooteaega piiril," ütles üks Politicoga rääkinud anonüümseks jääda soovinud Prantsusmaa siseministeeriumi ametnik. Prantsusmaa on väljastpoolt Euroopat tulijatele üks peamine turismisihtkoht, mullu külastas riiki 100 miljonit turisti.

"Täiendavad formaalsused, mida EES ette näeb, põhjustavad paratamatult kolmandatest riikidest tulevatele reisijatele pikemaid ooteaegu," lisas ta.

Euroopa Liit on teatanud, et süsteemi võib ajutiselt peatada, kui see põhjustab esimese poole aasta jooksul ebamõistlikult pikki ooteaegu või kui tekivad tehnilised tõrked.

Pühapäevast on The Independenti teatel kõikide reiside EES süsteemis registreerimiseks valmis vaid kolm riiki: Eesti, Luksemburg ja Tšehhi.

Saksamaa on teatanud, et pühapäevast rakendab süsteemi Düsseldorfi lennujaam, hiljem järgnevad sellele Müncheni ja Frankfurti lennujaamad. Esmaspäevast võtavad süsteemi kasutusele Itaalias Rooma Fiumicino ja Milano Malpensa lennujaamad. Holland rakendab seda Rotterdami lennujaamas 27. oktoobrist ja 3. novembrist Amsterdami Schipholi lennujaamas.

Prantsusmaa palkab Politico allika sõnul süsteemi järkjärgulise kasutuselevõtu ajal lisanduva töömahu katmiseks 120 punktis 230 piirivalvurit.

Brüsseli lennujaam on teatanud, et võtab kasutusele 61 iseteeninduskioski.

Frontex andnud välja ka mobiilirakenduse enda reisi eelregistreerimiseks, mis peaks piirületuse protsessi kiiremaks tegema, kuid kavatsusest see kasutusele võtta on seni teatanud vaid Rootsi.