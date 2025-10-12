Põhja-Pärnumaal on valimiste põhiteemad tuulikud, koolivõrk ja valla juhtimisstiil

Kui suuremat meediatähelepanu pälvivad valimistel mõistetavalt suured linnad, siis "AK. Nädal" käis vaatamas valimisdebatti Põhja-Pärnumaal, kus põhilisteks teemadeks on kujunenud tuulikud, koolivõrk ja valla juhtimisstiil.

Vändra alev on ligi 8000 elanikuga Põhja-Pärnumaa valla suurim keskus. Aga valda jäävad ka Pärnu-Jaagupi ja Tootsi alev ning üle 80 küla.

Suurejõe küla elaniku Helve sõnul on kõige aktuaalsem teema tuulikud. "Väga paljud on selle vastu, nad tekitavad terviseprobleeme. Teised on valla külateed ja ka aleviteed," ütles ta.

Vändra elanik Maigrit märkis, et lasteaia kohatasu võiks väiksem olla, mis omakorda võiks motiveerida noori peresid sinna kolima ning aitaks kaasa ka väikekoolide säilimisele.

Põhja-Pärnumaal lähevad valimisvõitlusse neli valimisliitu ja kaks erakonda.

Volikogu 21 koha eest võitlevad praegu koalitsiooni moodustavad valimisliit Tasakaal ja Meie Vald ning opositsiooni kuuluvad valimisliit Inimeste Eest ja erakond EKRE. Täiesti uute tulijatena on Põhja-Pärnumaal kandideerimas valimisliit Uus Plaan ja erakond Isamaa.

Valimisliidus Tasakaal kandideeriv reformierakondlasest vallavanem Madis Koit ütles, et ei aja vallas erakonnapoliitikat. Koidu sõnul on suurim väljakutse valla elanikkonna hoidmine. Samas on tema sõnul paratamatu koolivõrgu ümberkorraldamine, sest kuue kooli pidamine käib vallale üle jõu.

"Meil on täna sündinud selle kümne kuuga napilt siis 30 last. Saame ju kõik aru, et seitsme aasta pärast läheb kooli 30–40 last, juhul kui valda vahepeal elanikke juurde ei tule. See esimese sammuna täna ei tähenda kooli sulgemist. Aga see tähendab kas juhtimise ümberkorraldamist või õppeasutuste kokkuliitmist," sõnas Koit.

Koalitsiooni ja valimisliitu Meie Vald kuuluv Raul Peetson rõhutas, et on vaja teha otsuseid, kas säilitada Vändra gümnaasiumit. "Kui me tahame teda säilitada, siis ei ole mõtet sellist poolt gümnaasiumi säilitada, vaid teha siis tugev gümnaasium. Meil on tellitud igasuguseid hinnanguid, asju ja meil on öeldud juba siin kolm-neli aastat tagasi, et Põhja-Pärnumaale jääb kolm kooli," rääkis ta.

Opositsiooni sõnum on, et väikesed koolid peavad jääma.

Opositsiooni liige, valimisliidu Inimeste Eest esinumber Jaanus Rahula ütles, et vallal on kolm suurt keskust ning kindlasti peavad põhikoolid jätkama. "On ka hea, kui Vändras suudame tagada gümnaasiumihariduse. Nüüd väiksemad kohad, olen seda meelt, et alusharidus ehk siis lasteaiad ja algkool peab jääma ka väiksematesse kohtadesse," lausus ta.

Põhja-Pärnumaal asub Eesti suurim, 38 tuulikuga Sopi-Tootsi tuulepark. Vallas on pooleli ka tuuleparkide eriplaneering, mis võib tuua tuulikuid juurde. Tuulepargid on aga ajanud rahva tülli ja nii lubavad opositsioonipoliitikud, et võimule saades eriplaneeringuga edasi ei minda.

Opositsiooni liige, EKRE esinumber Hella Laanetee lausus, et tuuleparkide eriplaneering tuleb ära lõpetada ja et uusi tuulikuid ei ole sinna enam vaja.

Opositsiooni liige, valimisliidu Inimeste Eest esinumber Jaanus Rahula märkis, et Sopi-Tootsi tuulepark on valmis. "Oleme arvamusel, et sellest piisab," sõnas ta.

"Tegelikult Tootsi-Sopi areng on ikkagi inimestele peegeldanud vastu mitte sellisena, mida lubati," sõnas Isamaa esinumber Andres Metsoja. "Otseliin on tegemata, tegelikult odavam elektri hind selles piirkonnas on. Teeme kõigepealt Tootsi- Sopi töötavaks tööstuspargiks."

Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koidu sõnul pole aga eriplaneeringu lõpetamine niisama lihtne. "Täna tegelikult oleme ju võtnud ka õigusliku hinnangu sellele, et kas on võimalik ära lõpetada eriplaneeringud tänases etapis, tegelikult ei ole, see on seadusevastane," ütles ta.

Koit pooldab tuuleparke, kui leitakse selleks sobilikud alad.

Opositsiooni hinnangul on aga praegune vallavõim kaotanud rahva usalduse.

"Meil on praegu olnud selline seltskond võimul, kes ei taha väga rahvast kaasata ja volikogus opositsioon on kõrvale lükatud. Väike tüli on majas," sõnas opositsiooni liige, EKRE esinumber Helle Laantee.

Trotsist valla senise juhtimisstiili vastu on sündinud ka täiesti uus valimisliit – Uus Plaan.

"Meie oleme rääkinud vallakodanikega, et see põhivundament, kui on paigast ära, ega siis ongi kõiki asju palju keerulisem lahendada. Olgu see tuulikute küsimus, olgu see haridus. See nõuab palju rohkem ressurssi kui see, kui meil oleks oma vallajuhtide vastu usaldus olemas," ütles Uue Plaani liige Eva Kruuse.

Oma kodukandis kandideeriva Isamaa esinumbri, riigikogu liikme Andres Metsoja hinnangul on Põhja-Pärnumaa number üks probleem identiteedi puudumine. See on toonud kaasa vallasiseselt piirkondade omavahelise konkureerimise ja tuleb ära lõpetada.

"Eks see probleem tõepoolest ju selles ole, et Pärnu-Jaagupi piirkonna ja Vändra kokkupanemine on natukene sundvalik olnud," sõnas Metsoja.

Koostööd siinsed poliitikud sellegipoolest ühegi konkurendiga ei välista.