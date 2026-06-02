Narva opositsiooni valitud linnajuhtidel ei õnnestunud võimu üle võtta

Eesti
Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Narva opositsioon valis esmaspäeval omaalgatuslikult uue linnapea ja volikogu esimehe. Kuigi nüüd on ka teisel linnapeal, Jaan Tootsil, linnavalitsuse ruumides kabinet, siis linnakantselei volikogu otsust ei registreerinud.

Urbo Vaarmanni (Plaan B) ja Jaan Tootsi (Keskerakond) kohtumine veel ametis oleva linnapea Katri Raigiga ei toonud täit selgust, kes on see õige Narva linnapea.

Raik on nõus võimu loovutama, kuid vajab selleks korrektselt vormistatud volikogu otsust, mida vastvalitud linnajuhtidel ette näidata ei ole.

"Muidugi kui on enamus tuleb, võime [võimu] üle anda, aga soovitavalt siiski seaduslikul viisil. Sellisel revolutsioonilisel viisil, kui eile, ei tarvitseks see siiski käia.Nii et vaja on volikogu korrektselt vormistatud otsust, mida tunnistab ka volikogu kantselei," selgitas Raik.

Päris tühjade kätega võimupöörajad linnavalitsusest ei lahkunud. Nimelt sai Toots endale töökabineti.

"Pakkusin talle võimalust jah, töötada siin kõrvalkabinetis, sellepärast et ta on volikogu liige. Lugupeetud inimene soovib kasutada tööruumi. Kui teie pöörduksite minu poole, kas ma tohin kasutada kõrvalruumi, ma kindlasti teile seda võimaldaksin," sõnas Raik ERR-ile.

Suurimaks katsumuseks kujunes vastuseis volikogu kantseleis. Omaalgatusliku istungi otsuseid oldi nõus uurima, kuid mitte registreerima.

"Meie arvates eile ei toimunud volikogu istungit ja seetõttu me vajasime ka aega selleks, et nendega tutvuda ja läbi mõelda, millise vastuse me neile anname ja kas registreerime või mitte," sõnas volikogu kantselei juhataja Julia Lašena.

Opositsiooni valitud linnajuhid on teise linnapea, Jaan Tootsi, sõnul oma õiguses kindlad.

"Täna on reaalselt 16 inimesega valitud linnapea ja me lähme nii edasi. Seda saab muuta nüüd ainult kohus. Me saadamegi täna kirjad justiits- ja digiminister proua [Liisa] Pakostale, kus me olukorda näitame. Meid on seadusliku 16 häälega valitud ja see on rahva tahe," ütles Toots.

Hetkel ongi Narval kaks volikogu esimeest, kaks linnapead ja paistab, et ka kaks volikogu.

"Meie istungid, meie leiame, et on õiged. Endine volikogu esimees leiab, et tema istungid on õiged. Kindlasti me ei saa minna sellele volikogule, mis ei ole seaduslik. Vaatame, mis seal tuleb," lausus opositsiooni valitud linnavolikogu esimees Vaarmann.

Mihhail Stalnuhhini kokku kutsutud volikogu istung peaks toimuma 18. juunil.

Toimetaja: Märten Hallismaa

