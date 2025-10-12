Esmaspäeval algas kohalike valimiste eel- ja e-hääletamine

Alates esmaspäevast saab anda oma hääle kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kui kell 9 algab elektrooniline hääletamine ning kell 12 avatakse omavalitsuste ja Tallinna linnaosade keskuste jaoskonnad. Esimest korda saab e-hääletamisel kasutada ka Smart-ID rakendust.

Kohalikel valimistel on hääleõigus vähemalt 16-aastastel Eesti kodanikel ja siin püsivalt elavatel Euroopa Liidu teiste liikmesriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel. Kolmandate riikide kodanikel hääleõigust enam ei ole.

Elektrooniline hääletamine algab esmaspäeva, 13. oktoobri hommikul kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni laupäeva, 18. oktoobri õhtuni kell 20. E-hääletamiseks tuleb aadressilt www.valimised.ee oma arvutisse laadida valijarakendus. Rakendus avaldatakse avalehel vahetult enne hääletamise algust. Lisaks on vaja internetiühendusega arvutit ning isiku tuvastamiseks ID-kaarti koos ID-kaardi lugejaga või mobiil-ID-d või Smart-ID-d ja PIN-koode. Nutiseadmega hääletada ei saa.

Riigi valimisteenistus soovitab kindlasti hääle kohalejõudmist kontrollida. Valija saab 15 minuti jooksul pärast e-hääletamist oma silmaga veenduda, et tema e-hääl jõudis e-valimiskasti ja väljendab tema tahet korrektselt. Selleks tuleb Google Play või App Store'i rakenduste poest telefoni laadida "EH kontrollrakendus" või seda uuendada, et saada rakenduse värskeim versioon.

E-hääletamise rakendus ehk valijarakendus töötab Windows, macOS ja Linux operatsioonisüsteemidega arvutites ning kontrollrakendus iOS ja Android operatsioonisüsteemidega nutiseadmetes.

Kui valija tunneb, e-hääletamise hetkel polnud tema hääletamise privaatsus tagatud või teda survestati, on tal võimalus oma valikut kas uuesti elektrooniliselt või jaoskonnas pabersedeliga hääletades muuta. Kui valija on valimistel osalenud nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga, läheb arvesse ainult jaoskonnas tehtud valik. Oma e-häält on jaoskonnas pabersedeliga hääletades võimalik muuta veel ka pühapäevasel valimispäeval. Kui valija läheb jaoskonda e-häält muutma, siis jaoskonna töötaja teavitab valijat, et ta on varasemalt e-hääletanud.

Valimisnädala esmaspäevast neljapäevani saab valdade ja linnade ning Tallinna linnaosade keskustes hääletada kella 12-st 20-ni. Sel perioodil saab valija minna ükskõik millisesse parasjagu avatud valimisjaoskonda üle Eesti ja anda hääl enda valimisringkonna kandidaadi poolt. Valida saab selle linna või valla volikogu, kus asus valija elukoht rahvastikuregistris 19. septembri seisuga. Kõik 356 jaoskonda on avatud reedest pühapäevani.

Valimisjaoskondade asukoha ja ligipääsetavuse kohta saab rohkem infot aadressil www.valimised.ee. Jaoskonnas hääletamiseks on vajalik kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument, eesti.ee rakendusega jaoskonnas enda isikut tõendada veel ei saa.

Kui valijal on tervislikel või mõnel muul mõjuval põhjusel raske valimisjaoskonda kohale tulla, saab ta taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele taotlus. Seda saab teha kirjalikult kas paberil või e-kirja teel juba praegu. Suulise taotluse saab esitada omavalitsuse määratud telefoninumbril reedel ja laupäeval kella 12-st kuni 20-ni ning pühapäeval kell 9-st kuni 14-ni.

Valimispäeval, 19. oktoobril toimub hääletamine ainult jaoskondades, kus saab vajadusel veel ka e-häält muuta. Kõik valimisjaoskonnad on valimispäeval avatud kella 9-st 20-ni. Pärast hääletamise lõppu kell 20 algab nii paberhäälte kui ka e-häälte lugemine.

Hääletamistulemuste alusel teeb valla või linna valimiskomisjon kindlaks valimistulemused igas valimisringkonnas eraldi ning hääletamistulemused avaldatakse www.valimised.ee veebilehel, samuti ERR.ee lehel ja ERR-i valimisteportaalis.