X!

Galerii: Viljandis pandi nurgakivi järve äärde kerkivale spaahotellile

Eesti
Viljandi järve äärde kerkiv spaa- ja konverentsihotelli hoonetekompleks sai esmaspäeval sai nurgakivi.
Vaata galeriid
25 pilti
Eesti

Viljandis pandi nurgakivi järve äärde kerkivale spaa- ja konverentsihotellile. Ehitusfirma Nordecon on lubanud hotelli valmis ehitada 30 miljoni euroga 2027. aasta sügiseks.

Kuigi Viljandi spaahotelli ehitusobjektil seisid tööd suvel poolteist kuud, sest ümberkaudsete majade salvkaevudest kadus vesi, on nüüd maa-aluse korruse põrandad valmis ning alanud on seinte ja vahelagede betoneerimine.

"Veemure lahenes emotsionaalselt küll, aga lõpuks ikkagi lahenes. Me leidsime iga mures inimese jaoks oma lahenduse. Rääkisime nendega isiklikult, vajadusel tegime uued liitumised või siis kastmisega Viljandi linnavalitsus ise tuli appi ja tagas neile vee," sõnas AS Nordecon projektijuht Priit Murmann, lisades, et veemuredega seotud kulud kattis Nordecon.

Arendaja, OG Elektra omanik Oleg Gross peab Viljandi spaahotelli emotsiooniprojektiks, mille ärilises edukuses ta pisut kahtleb, kuid lubab selle igal juhul lõpule viia.

"Muidugi emotsioon on mul tugev, lapsepõlvekodu on mul ju Viljandimaal. Täna on kõik täidetud ja meil on vahendid selle ehitamiseks, nii et siin pidurit ei tohiks tulla," lausus Gross.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:44

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

19:34

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:30

Allikad: Zelenski kohtub reedel Valges Majas Trumpiga

19:13

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:53

Kuressaare Laurentiuse kiriku 25 aastat kestnud ehitustööd jõudsid lõpule

18:43

Järgmisel aastal suunab riik teehoidu 100 miljonit eurot tänavusest rohkem

18:43

Galerii: Viljandis pandi nurgakivi järve äärde kerkivale spaahotellile

18:40

Viljandis asetati täna nurgakivi spaa- ja konverentsihotellile

18:40

Nädalavahetusel toimus Võrumaal avatud saunade nädalalõpp

18:40

Päevakaja (13.10.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:56

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

18:37

Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale Uuendatud

08:38

Arstide mediaankuupalk koos kõigi lisatasudega oli 5115 eurot

12:13

Hamas vabastas kõik 20 pantvangi Uuendatud

13:15

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

12.10

Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

15:09

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Sõja 1327. päev: Zelenski kutsus Trumpi üles lõpetama Ukraina sõda Lähis-Ida eeskujul Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

19:44

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

18:34

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

17:32

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

17:02

Prantsusmaa noortekoondis võõrustab Eestit tõeliste tippmängijatega

loe: kultuur

18:53

Kuressaare Laurentiuse kiriku 25 aastat kestnud ehitustööd jõudsid lõpule

18:39

Galerii: akvarellikunstnikud avasid Raplas suure ülevaatenäituse

18:37

Märt Kivi: tänu Heino Parsile on eesti animatsioon väga ainulaadne

15:14

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

loe: eeter

15:01

Synne Valtri: mu esimene esinemine toimus nelja-aastaselt Keila rongis

13:52

ERR-i kanalid tähistavad Heino Parsi 100. sünniaastapäeva

13:45

ETV2 kultuurisügise avab "Plekktrumm"

13:40

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Getter Jaani

Raadiouudised

15:30

Raadiouudised (13.10.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (13.10.2025 12:00:00)

11:00

Äriturismi soodustava konverentsikeskuse jaoks riigil raha ei ole

10:55

Egiptuses algab Gaza-teemaline tippkohtumine

09:30

Raadiouudised (13.10.2025 09:00:00)

12.10

Põhja-Pärnumaa opositsioon soovib tühistada tuuleparkide eriplaneeringu

12.10

Ida-Viru sai 5 ja Lääne-Virumaa 15 uut kerksuskeskust

12.10

Eestis plaanitakse toidupakenditele lihtsamat tervislikkuse märgistust

12.10

Küberrünnakute ja hübriidohtude vastu aitab era- ja riigisektori koostöö

12.10

Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo