Galerii: Viljandis pandi nurgakivi järve äärde kerkivale spaahotellile

Kuigi Viljandi spaahotelli ehitusobjektil seisid tööd suvel poolteist kuud, sest ümberkaudsete majade salvkaevudest kadus vesi, on nüüd maa-aluse korruse põrandad valmis ning alanud on seinte ja vahelagede betoneerimine.

"Veemure lahenes emotsionaalselt küll, aga lõpuks ikkagi lahenes. Me leidsime iga mures inimese jaoks oma lahenduse. Rääkisime nendega isiklikult, vajadusel tegime uued liitumised või siis kastmisega Viljandi linnavalitsus ise tuli appi ja tagas neile vee," sõnas AS Nordecon projektijuht Priit Murmann, lisades, et veemuredega seotud kulud kattis Nordecon.

Arendaja, OG Elektra omanik Oleg Gross peab Viljandi spaahotelli emotsiooniprojektiks, mille ärilises edukuses ta pisut kahtleb, kuid lubab selle igal juhul lõpule viia.

"Muidugi emotsioon on mul tugev, lapsepõlvekodu on mul ju Viljandimaal. Täna on kõik täidetud ja meil on vahendid selle ehitamiseks, nii et siin pidurit ei tohiks tulla," lausus Gross.