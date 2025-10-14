Valijate üldarv kasvas ja muutub ka valimisnädalal

Viimastel päevadel on kasvanud valijate üldarv, sest esmaspäeval kanti nimekirja ligi 1400 noort, kes said või saavad 16-aastaseks vahetult enne valimispäeva. Valijate üldarv muutub ka valimisnädalal pidevalt, seda nii lisanduvate kui ka hääleõigust kaotavate inimeste tõttu.

Teisipäeval kella 14.15 seisuga oli valijate üldarv 1 003 642 inimest. Tähelepanelik andmete jälgija on märganud, et see number muutub pidevalt. Näiteks teisipäeva hommikul kell 8.30 oli valijate üldarv 1 003 622, päev varem aga oluliselt väiksem.

"Viimastel päevadel on veidi suurem hulk valijaid lisandunud seoses ka sellega, et ligi 1400 ajavahemikul 12.09-19.10.2025 16-aastaseks saavat valijat kanti nimekirja hiljem ehk eile kella 16-ks ja hilisõhtuks sai neile ka teabelehed edastatud," ütles teisipäeval ERR-ile siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) rahvastikuteenuste osakonna juhataja Maie Ristissaar.

Ta selgitas, et valijate nimekirjas tehakse ka jooksvalt, sh valimisnädalal, muudatusi. Seda juhul, kui sinna tuleb kanda isik, keda ei ole valijate nimekirjas, kuid kellel on õigus hääletamisest osa võtta või sealt tuleb kustutada isik, kellel ei ole enam õigust hääletamisest osa võtta.

"Valijate arv võib kahaneda näiteks Eesti kodakondsuse kaotamise või valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamise tõttu. Lisamisi võib näiteks olla olukorras, kus hääleõiguslikule isikule, kellel varem Eesti elukoha andmed rahvastikuregistris puudusid, esitab rahvastikuregistrisse enda elukoha andmed. Eemaldamise toob kaasa ka valija surm," sõnas Ristissaar.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13. oktoobrist kuni 19. oktoobrini. 13. kuni 18. oktoobrini toimub eel- ja elektrooniline hääletamine. Valimispäeval, 19. oktoobril toimub hääletamine ainult jaoskondades.