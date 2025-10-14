X!

Valijate üldarv kasvas ja muutub ka valimisnädalal

Eesti
Valimistest osavõtt.
Valimistest osavõtt. Autor/allikas: valimised.ee
Eesti

Viimastel päevadel on kasvanud valijate üldarv, sest esmaspäeval kanti nimekirja ligi 1400 noort, kes said või saavad 16-aastaseks vahetult enne valimispäeva. Valijate üldarv muutub ka valimisnädalal pidevalt, seda nii lisanduvate kui ka hääleõigust kaotavate inimeste tõttu.

Teisipäeval kella 14.15 seisuga oli valijate üldarv 1 003 642 inimest. Tähelepanelik andmete jälgija on märganud, et see number muutub pidevalt. Näiteks teisipäeva hommikul kell 8.30 oli valijate üldarv 1 003 622, päev varem aga oluliselt väiksem.

"Viimastel päevadel on veidi suurem hulk valijaid lisandunud seoses ka sellega, et ligi 1400 ajavahemikul 12.09-19.10.2025 16-aastaseks saavat valijat kanti nimekirja hiljem ehk eile kella 16-ks ja hilisõhtuks sai neile ka teabelehed edastatud," ütles teisipäeval ERR-ile siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) rahvastikuteenuste osakonna juhataja Maie Ristissaar.

Ta selgitas, et valijate nimekirjas tehakse ka jooksvalt, sh valimisnädalal, muudatusi. Seda juhul, kui sinna tuleb kanda isik, keda ei ole valijate nimekirjas, kuid kellel on õigus hääletamisest osa võtta või sealt tuleb kustutada isik, kellel ei ole enam õigust hääletamisest osa võtta.

"Valijate arv võib kahaneda näiteks Eesti kodakondsuse kaotamise või valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamise tõttu. Lisamisi võib näiteks olla olukorras, kus hääleõiguslikule isikule, kellel varem Eesti elukoha andmed rahvastikuregistris puudusid, esitab rahvastikuregistrisse enda elukoha andmed. Eemaldamise toob kaasa ka valija surm," sõnas Ristissaar.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13. oktoobrist kuni 19. oktoobrini. 13. kuni 18. oktoobrini toimub eel- ja elektrooniline hääletamine. Valimispäeval, 19. oktoobril toimub hääletamine ainult jaoskondades. 

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:30

Vene valitsus vähendas piiranguid reservväelaste kasutamiseks välismaal

14:30

Valijate üldarv kasvas ja muutub ka valimisnädalal

14:30

Vene rünnakus Harkivi haiglale sai viga vähemalt kuus inimest Uuendatud

14:25

Kell 20 ETV "Valimisstuudios": suur Tallinna debatt

14:17

Allan Roosileht: MTV avardas meie muusikamaailma

14:12

VIDEO | Belgia ja Walesi mäng peatati väljakule jooksnud roti tõttu

14:01

Zooloog: kui keldris on hiired, tuleks talvevarud enne söömist ära pesta

13:56

Harri Tiido: korea mõttelaadist nunchi'st

13:55

Euroopa Liidu liikmesriigid lükkasid edasi sõnumite lugemise hääletuse

13:54

Arheogeneetika näitab eestlaste mosaiiksust täies hiilguses

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.10

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

13.10

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

13.10

Arstide seast teenivad enim suu-, näo- ja lõualuukirurgid

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

06:33

Tallinna-Tartu rongid hakkavad tuleval nädalal taas kiiremini sõitma

13.10

Seadusemuudatuse korral saaks Saatse saapa ümbersõidu ehitus alata 2026. aastal Uuendatud

13.10

Sõja 1328. päev: Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale Uuendatud

13.10

Hamas vabastas kõik 20 pantvangi Uuendatud

10:18

Finnair pidi istmete puhastamise tõttu tühistama kümneid lende

11:19

Swedbank ei arvesta enam peretoetusi kodulaenuvõtja sissetulekute hulka

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

14:12

VIDEO | Belgia ja Walesi mäng peatati väljakule jooksnud roti tõttu

13:37

Eesti noorrattur jõudis Rootsis pjedestaalile

13:07

Tammeka kolib hooaja viimased mängud kunstmuruväljakule

12:33

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

loe: kultuur

13:41

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: arhitektuurivõistlustest valimiste eel

13:01

Tallinnas esineb šoti punkbänd The Exploited

12:46

Galerii: Juhan Kuusi Dokfoto Keskus avas Bukarestis kaks näitust

12:27

Animakomöödia "Mutatsioon" tõi koju ühe Baltic Pitching Forumi peavõitudest

loe: eeter

14:17

Allan Roosileht: MTV avardas meie muusikamaailma

14:01

Zooloog: kui keldris on hiired, tuleks talvevarud enne söömist ära pesta

12:32

Praha raevukast rotipüüdjast on tänapäeval saanud nunnu sülekoer

11:55

Toitumisnõustaja: taimeteed võiks juua vähese piima ja ilma suhkruta

Raadiouudised

13:10

Põllumajandus-Kaubanduskoda seoks välistöölise palga valdkonna keskmisega

12:25

Raadiouudised (14.10.2025 12:00:00)

10:59

Ida-Virumaale õpetajaks siirdujatel soovitatakse uurida koolide tausta Uuendatud

09:45

Regionaalsetest koostöölepingutest loodetakse arengutõuget kohalikule ettevõtlusele

09:20

Raadiouudised (14.10.2025 09:00:00)

13.10

Viljandis asetati täna nurgakivi spaa- ja konverentsihotellile

13.10

Nädalavahetusel toimus Võrumaal avatud saunade nädalalõpp

13.10

Päevakaja (13.10.2025 18:00:00)

13.10

Raadiouudised (13.10.2025 15:00:00)

13.10

Raadiouudised (13.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo