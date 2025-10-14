X!

Dollari odavnemise mõju jõuab toiduhindadesse alles järgmisel aastal

Majandus
Toidukaubad kassalindil.
Toidukaubad kassalindil. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

USA dollar on aasta algusest odavnenud euro suhtes umbes kümnendiku. Kuna toormete hindu maailmaturul arvestatakse enamasti dollarites, peaks see tooma kaasa nii mootorikütuste kui ka toiduainete odavnemise. Toidutoormete hinnad on aga maailmaturul nii palju kasvanud, et dollari odavnemise mõju ei jõua meie toidupoodidesse ilmselt enne järgmist aastat.

Kui aasta alguses oli USA dollar euroga umbes samas hinnas, siis sel nädalal sai ühe dollari kätte 86 eurosendi eest. Analüütikud usuvad, et lähiajal dollari odavnemine jätkub.

"Kui vaadata pikka plaani, järgmise aasta prognoose, siis suurpangad on prognoosinud, et USA dollar jätkab nõrgenemist ja võib jääda veel 10 protsenti madalamaks, kui täna on," ütles LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

Odav dollar peaks tooma Euroopa jaoks kaasa nii nafta kui ka toidutoorme soodsama hinna. Vähemalt toidu osas pole see seni odavnemist kaasa toonud.

"Head küljed võiksid olla, et toormed, nii toidu- kui ka naftahinnad võiksid alaneda, kuigi praegu me ei ole toidu(hindade) osas seda näinud. Teistpidi mõjutavad tollimaksud ja kliimatingimused kallinemist veel rohkem kui dollari nõrgenemine," lausus Tapver.

Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson ütles, et viimaste aasta toidutoorme kallinemised on jõudnud jaehindadesse kolme kuni viie kuu jooksul ning ka vastupidine protsess võib kesta sama kaua.

"järgneva kolme kuni viie kuu jooksul hakkavad hinnad muutuma. Mis konkreetselt toodete enda maailmaturuhindadesse puutub, siis mis tõesti oluliselt odavamaks on läinud, on kakao. Tarbija ehk võib lähikuudel näha mõnevõrra odavamat šokolaadi hinda," lausus Anderson.

"Aasta lõpp tõenäoliselt veel odavamaid hindu ei too. Hinnalangus jääb pigem 2026. aastasse," lisas ta.

Mootorikütuste hindu on dollari odavnemine nafta hinna kaudu mõjutanud, kuid see mõju pole suur.

"Kümneprotsendine dollari-euro kursi muutus, selle mõju kütuse hinnale koos käibemaksuga – räägime alla 10 sendist, see jääb viie ja kümne sendi vahele," ütles Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna.

Toimetaja: Marko Tooming

