Ekspertide sõnul ei ole kütuseturul optimismiks põhjust

Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütusehindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud mitmekümne euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu.

Mai keskpaigast alates on nafta maailmaturu hinnad olnud kerges languses, ehkki kriis Lähis-Idas pole veel lahendust leidnud. Eksperdid ütlevad, et kütuseturgu hoiavad optimistlikuna USA presidendi Donald Trumpi sõnumid.

"Kui rekordtasemed saavutati aprilli alguses, siis maailmaturu hinnad on sellelt tasemelt tulnud alla – diiselkütusel 53 senti liitrist ja bensiinil kaheksa senti liitrist –, aga jäävad ikkagi sõjaeelse ajaga võrreldes nii bensiin kui diisel 25 senti kõrgemaks," rääkis Terminali juhatuse liige Alan Vaht.

Vaht hindab, et isegi kui Lähis-Idas sünnib kokkulepe, võtab kütuse infrastruktuuri kordategemine ja kütusevarude taastamine aega, nii et kõrgemad kütusehinnad jäävad pikemaks perioodiks.

"Meil ei ole globaalselt probleem mitte toornafta kättesaadavusega, vaid meil on probleem lõpptoodetega. Meil võib olla Brenti toornafta hind 80-90 dollarit barrelist, aga lõpptoodete hinnad on üleval ja see on probleem," sõnas Vaht.

"Põhiline põhjus seisneb selles, et Aasia ikkagi sõltus sellest toornaftast, mis Pärsia lahest saadi, toodeti lõpptooteid ja nendest lõpptoodetest on täna turul puudus," lisas ta.

Ka lennukikütuse hinnad on tipust allapoole tulnud, kuid ikka veel umbes 60 protsenti kõrgemad kui enne Lähis-Ida kriisi algust. Seda on näha ka suvepuhkuse lennupiletite hinnakasvus.

"On endiselt mingeid odavaid pakkumisi, aga 40-50 eurot on suurusjärk, mida tegelikult võrreldes eelmise aasta keskmisega tuleb rohkem olla valmis maksma see suvi," ütles lennundusekspert Sven Kukemelk.

Võtmehetk saabub sügis-talvel, mil lennufirmad peaksid püüdma inimesi odavate pakkumistega lendama meelitada, aga nii kõrgete kütusehindade pealt pole see enam võimalik. Eriti kitsas on käes nendel lennufirmadel, kes opereerivad alla sajakohaliste lennukitega.

"Meie turu jaoks oleks äärmiselt tähtis, et [oleks] palju väikseid lennukeid, regionaalseid lennukeid, sest see tagaks palju ühendusi. Aga samal ajal tänane kütusehinna tõus tegelikult lööb just niisugused regionaalsed lennujaamu kõige rohkem," lausus Kukemelk.

Kütusehindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama, üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga.

"Aprillikuus me näeme, et eelmise aastaga võrreldes on meil olnud reisijaid peaaegu 10 protsenti rohkem. See on võimaldanud meil piletihinda hoida ka mõistlikul tasemel," ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos.

"Tegin võrdluse – eelmise aasta aprilliga võrreldes on Eesti liinide piletihind Lux Expressil keskmiselt kasvanud 1,2 protsenti," lisas ta.

Bussipilet on euro võrra kallinenud vaid luksuslikumatele istekohtadele, hooajaline hinnatõus suvel on aga paratamatu.