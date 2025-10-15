X!

Prantsusmaa uus peaminister peatas Macroni pensionireformi

Välismaa
Prantsusmaa peaminister Sebastien Lecornu
Prantsusmaa peaminister Sebastien Lecornu Autor/allikas: SCANPIX/ISA HARSIN/SIPA
Välismaa

Ajaleht The Times kirjutab, et president Emmanuel Macroni poliitiline pärand sattus ohtu, kuna peaminister Sebastien Lecornu peatas uue vähemusvalitsuse lagunemise vältimiseks vastuolulise pensionireformi.

Macroni reformi kohaselt tõuseb pensioniiga seniselt 62. eluaastalt 64. eluaastani. Reform on valijate hulgas äärmiselt ebapopulaarne ning selle vastu korraldatud protestidel on osalenud miljonid inimesed

Massilist vastuseisu tekitanud reform jõustus 2023. aastal ning see on üks Macroni teise ametiaja suurimaid saavutusi. Reformi peatamine võib aga veelgi süvendada Prantsusmaa keerulist rahanduslikku olukorda. 

Opositsioonierakonnad on samas nõudnud järjepidevalt pensionireformi tühistamist. Prantsusmaal süveneb ühtlasi poliitiline kriis ning Lecornu püüab nüüd reformi peatamisega taastada riigis stabiilsust. 

Macron ise on viimasel ajal olnud raskustes peaministri ja valitsuse leidmisega, mis suudaks saata parlamenti järgmise aasta eelarve ja kärpida riigi kulusid.

Lecornu, kelle president septembri keskel ametisse pani, astus möödunud esmaspäeval tagasi. Macron aga nimetas möödunud reedel Lecornu uuesti Prantsusmaa peaministriks. Lecornu üritab nüüd neljapäeval võita parlamendis toimuvat usaldushääletust.

Nii parempopulistid kui ka vasakpopulistid ähvardavad aga kukutada iga uue valitsuse, kui valimisi ei korraldata. 

Populistidel pole Lecornu valitsuse kukutamiseks piisavalt hääli, kuid peaminister võidakse tagandada, kui nendega ühinevad teised parteid. Lecornu loodab seetõttu, et pensionireformi peatamine aitab tema valitsusel vähemalt esialgu püsima jääda

Ajaleht The Times toob välja, et Lecornu valitsuse saatus on vasaktsentristliku Sotsialistliku Partei kätes. Sotsialistid tervitasidki Lecornu viimast teadaannet.

Lecornu avalikustas ka järgmise aasta eelarve, mis sisaldab 14 miljardi euro ulatuses maksutõuse ning 17 miljardi euro ulatuses kärpeid. Samas ütles sotsialistist parlamendisaadik Boris Vallaud, et tema partei nõuab ka rikaste inimeste maksukoormuse tõstmist. 

Vallaud rääkis veel, et isegi kui Lecornu tsentristlik valitsus peab selle nädala vastu, siis võidakse see igal ajal kukutada, kui ta ei jätka järeleandmiste tegemist. Paremtsentristide juht Bruno Retailleau ütles seepeale, et valitsus on vasakpoolsete jõudude käes pantvangis.

Macron on samas andnud märku, et Lecornu valitsuse lagunemise korral kuulutab ta välja uued parlamendivalimised. Viimased küsitlused näitavad, et Marine Le Peni partei on ülekaalukalt Prantsusmaa populaarseim erakond. Tõenäoliselt ei saavutaks parempopulistid aga enamust, mistõttu jääks Prantsuse parlament killustatuks ka pärast ennetähtaegseid valimisi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:39

Vitali Šipilov: kas demokraatias saab jätta pool linna hääleõiguseta?

09:32

Turu-uuringud: toetus Keskerakonnale ja SDE-le kasvas

09:28

Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

09:25

Raadiouudised (15.10.2025 09:00:00)

09:06

Piret Järvis-Milder: MTV mõjutusel hakkasin ka ise bändi tegema

08:57

Jõehobusid elas Euroopas ka jääajal

08:55

Bussifirma kärpis Tartu-Riia reise, sest linn keeldus vedajat toetamast

08:38

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

08:33

ÜI lubab Tallinnas Keskerakonnale ainuvõimulähedast tulemust

08:30

Pikemate autorongide teele lubamine nõuab pikemaid möödumislõike

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.10

Tallinna-Tartu rongid hakkavad tuleval nädalal taas kiiremini sõitma

14.10

Finnair pidi istmete puhastamise tõttu tühistama kümneid lende

14.10

Swedbank ei arvesta enam peretoetusi kodulaenuvõtja sissetulekute hulka

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

14.10

Sõja 1329. päev: Vene rünnakus Harkivi haiglale sai viga vähemalt kuus inimest Uuendatud

14.10

Paljud gümnasistid ei käi kodulähedases koolis ja see süvendab ebavõrdsust

14.10

FSB süüdistab Hodorkovskit ja teisi dissidente võimuhaaramise vandenõus

14.10

Transpordiamet: sügiseks võib Saatse saapa ümbersõit valmis olla

14.10

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

14.10

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

09:28

Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

08:38

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

08:10

Flora kindlustas kaheksanda järjestikuse meistritiitli

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

loe: kultuur

08:00

Kultuuri kodu | Peeter Jalaka jaoks on teater katel, kuhu saab kõiksugu asju panna

14.10

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

14.10

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinnale kandideerib 154 kunstnikku

14.10

EMTA Müriaadfest on tänavu pühendatud juubilaridest eesti heliloojatele

loe: eeter

09:06

Piret Järvis-Milder: MTV mõjutusel hakkasin ka ise bändi tegema

08:25

Ameerika kõige vanema oreli ehitas Eesti orelimeister Ernst Carl Kessler

08:00

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Sofia Rubina

14.10

Pildid: laulu- ja tantsupeo korraldajad tänasid rahvusringhäälingu tegijaid

Raadiouudised

14.10

Liivalaia tänava plaani tutvustus ootab täpsemaid liikluslahendusi

14.10

Pärnakad on KOV valimiste esimestel päevadel käinud aktiivselt eelhääletamas

14.10

PÖFF saab juurde uue võistluskava

14.10

Päevakaja (14.10.2025 18:00:00)

14.10

Enamik Eesti gümnaasiumiõpilasi ei käi kodule lähimas koolis

14.10

Saatse saabaste ümbersõiduteed valmivad erinevatel aegadel

14.10

Venemaa valitsus vähendas piiranguid reservväelaste kasutamiseks välismaal

14.10

Raadiouudised (14.10.2025 15:00:00)

14.10

Euroopa Liidu liikmesriigid lükkasid edasi sõnumite lugemise hääletuse

14.10

Põllumajandus-Kaubanduskoda seoks välistöölise palga valdkonna keskmisega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo