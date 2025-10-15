Prantsusmaa uus peaminister peatas Macroni pensionireformi

Macroni reformi kohaselt tõuseb pensioniiga seniselt 62. eluaastalt 64. eluaastani. Reform on valijate hulgas äärmiselt ebapopulaarne ning selle vastu korraldatud protestidel on osalenud miljonid inimesed

Massilist vastuseisu tekitanud reform jõustus 2023. aastal ning see on üks Macroni teise ametiaja suurimaid saavutusi. Reformi peatamine võib aga veelgi süvendada Prantsusmaa keerulist rahanduslikku olukorda.

Opositsioonierakonnad on samas nõudnud järjepidevalt pensionireformi tühistamist. Prantsusmaal süveneb ühtlasi poliitiline kriis ning Lecornu püüab nüüd reformi peatamisega taastada riigis stabiilsust.

Macron ise on viimasel ajal olnud raskustes peaministri ja valitsuse leidmisega, mis suudaks saata parlamenti järgmise aasta eelarve ja kärpida riigi kulusid.

Lecornu, kelle president septembri keskel ametisse pani, astus möödunud esmaspäeval tagasi. Macron aga nimetas möödunud reedel Lecornu uuesti Prantsusmaa peaministriks. Lecornu üritab nüüd neljapäeval võita parlamendis toimuvat usaldushääletust.

Nii parempopulistid kui ka vasakpopulistid ähvardavad aga kukutada iga uue valitsuse, kui valimisi ei korraldata.

Populistidel pole Lecornu valitsuse kukutamiseks piisavalt hääli, kuid peaminister võidakse tagandada, kui nendega ühinevad teised parteid. Lecornu loodab seetõttu, et pensionireformi peatamine aitab tema valitsusel vähemalt esialgu püsima jääda

Ajaleht The Times toob välja, et Lecornu valitsuse saatus on vasaktsentristliku Sotsialistliku Partei kätes. Sotsialistid tervitasidki Lecornu viimast teadaannet.

Lecornu avalikustas ka järgmise aasta eelarve, mis sisaldab 14 miljardi euro ulatuses maksutõuse ning 17 miljardi euro ulatuses kärpeid. Samas ütles sotsialistist parlamendisaadik Boris Vallaud, et tema partei nõuab ka rikaste inimeste maksukoormuse tõstmist.

Vallaud rääkis veel, et isegi kui Lecornu tsentristlik valitsus peab selle nädala vastu, siis võidakse see igal ajal kukutada, kui ta ei jätka järeleandmiste tegemist. Paremtsentristide juht Bruno Retailleau ütles seepeale, et valitsus on vasakpoolsete jõudude käes pantvangis.

Macron on samas andnud märku, et Lecornu valitsuse lagunemise korral kuulutab ta välja uued parlamendivalimised. Viimased küsitlused näitavad, et Marine Le Peni partei on ülekaalukalt Prantsusmaa populaarseim erakond. Tõenäoliselt ei saavutaks parempopulistid aga enamust, mistõttu jääks Prantsuse parlament killustatuks ka pärast ennetähtaegseid valimisi.