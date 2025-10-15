ÜI lubab Tallinnas Keskerakonnale ainuvõimulähedast tulemust

Konservatiivse suunitlusega Ühiskonnauuringute instituut (ÜI) lubab Norstati küsitlusele ja enda arvutustele tuginedes kohalikel valimistel Tallinnas Keskerakonnale 39 mandaati, mida on ühe võrra enam kui nädala eest ja vaid ühe võrra vähem, kui oleks vaja absoluutseks häälteenamuseks 79-liikmelises volikogus.

Kesekerakonna toetus oli pealinnas 29. septembrit kuni 13. oktoobrit hõlmanud küsitluses 43,5 protsenti (nädala eest 42,4 protsenti).

Teisele kohale on tõusnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14,8 protsendiga (nädala eest oli toetus 14,4 protsenti ja koht kolmas).

Kolmandale kohale langes Isamaa 13,3 protsendi suuruse toetusega (nädala eest 14,8 ja koht teine).

Reformierakonna toetus oli täpselt 11 protsenti (nädala eest 11,2 protsenti), EKRE-l 6,9 protsenti (nädala eest 7,0 protsenti).

Ehkki Parempoolsetel õnnestus toetust veidi nädalaga tõsta ehk 3,5 protsendilt 3,9-le, jääb see vähemalt selles uuringus valimiskünnise alla.

Erinevaid valimisliite (Tallinnas on neid väljas kolm) lubas kokku toetada 2,3 protsenti, Eesti 200 2,1 protsenti, erakonda Koos 1,4 protsenti, Rohelisi 0,7 protsenti ja ERK-d 0,2 protsenti.

Toetused Tallinnas. Autor/allikas: ÜI/Norstat

Seega on valimiskünnise alla jäävate erakondade kogutoetus 10,6 protsenti. Eelmistel KOV-valimistel 2021 oli see näitaja vaid 3,1 protsenti. Mis tähendab, et kui väljajääjate hääled lähevad ümberjagamisele, võidab sellest enim valimiste võitja ehk Keskerakond.

Ühiskonnauuringute Instituut arvutas ka toetuste pealt mandaadid. Sellega saaks Keskerakond 79-liikmelises volikogus 39 mandaati (nädal varem tehtud küsitluses 38 ehk +1 juurde), SDE 13 mandaati (+1 nädal varasemaga), Isamaa 12 (-1 nädalaga), Reformierakond üheksa (-1 nädalaga), EKRE kuus kohta (sama).

Järgmise valimisprognoosi avaldab Ühiskonnauuringute Instituut laupäeval.

Eelmisel nädalal avaldas oma valimisprognoosiga SA Liberaalne Kodanik (SALK). SALK-i prognoosi järgi saab Keskerakond Tallinnas 35 mandaati, Isamaa 13 mandaati, SDE 12 mandaati, Reformierakond üheksa mandaati, EKRE viis mandaati ja Parempoolsed samuti viis mandaati. Suurim erinevus ÜI-ga on Keskerakonna mandaatide arvus (-4 SALK-il võrreldes ÜI-ga) ja Parempoolsete tulemus (SALK-i järgi saavad sisse).

Keskerakond võidab kaheksast linnaosast seitsmes

Ühiskonnauuringute Instituudi/Norstati küsitluse järgi võidab Keskerakond Tallinna kaheksast valimisringkonnast seitsmes. Eriti kindlad võidud saadakse Lasnamäel, Haaberstis, Põhja-Tallinnas ja Mustamäel. Linnaosadest võidab Isamaa Nõmmel ning Kesklinnas on Keskerakonna edu SDE ees napp.

Kõlvart saab seljavõidu Lasnamäel, Ossinovski ja Reinsalu teevad parima tulemuse Kesklinnas ja Nõmmel. Autor/allikas: ÜI/Norstat

Keskerakonna kandidaat on populaarseim kuues linnaosas. Kõige suurem on toetus Mihhail Kõlvartile Lasnamäel (52 protsenti), Lauri Laatsile Mustamäel (35 protsenti), Anstassia Kovalenko-Kõlvartile Põhja-Tallinnas (25 protsenti) ning Jana Toomile Haaberstis (22 protsenti).

Keskerakonna kandidaat ei ole populaarseim Nõmmel ja Kesklinnas. Nõmmel on populaarseim Isamaa esimees Urmas Reinsalu (18 protsenti) ning Kesklinnas ametisolev sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski (14 protsenti).

Isamaa edu Tartus vähenes veelgi, Eesti 200 napilt sees

Eelmisel nädalal kirjutasime ÜI uuringule toetudes, et Isamaa edu Tartus on kahanenud. Sama tendents jätkus ka värske küsitlusega.

Isamaa toetus oli Tartus 25 protsenti, mis annaks neile 49-liikmelises volikogus 14 mandaati. Reformierakonna toetus oli viimati 22 protsenti ja mandaate annaks see 12.

Võrdluseks, nädalataguses küsitluses oli Isamaa toetus 22 protsenti, kahe nädala taguses 30 protsenti. Reformierakonna toetus on liikunud tasapisi üles: kahe nädala eest 18, nädala eest 19 ja nüüd 22 protsenti.

Toetused ja mandaadid Tartus. Autor/allikas: ÜI/Norstat

Tartus on kolmandal kohal Sotsiaaldemokraatlik Erakond 17 protsendiga, mis annaks neile üheksa mandaati. Võrdselt kuus mandaati saaksid Keskerakond ja EKRE.

Olulise muutusega on tõusnud valimiskünnise piirile Eesti 200, mis saaks viie protsendiga kaks mandaati. Parempoolsed jääks kolme protsendi suuruse toetusega Tartus volikogust välja.

SALK-i eelmise nädala Tartu-uuringus sai Isamaa 14, Reformierakond 10, SDE üheksa, EKRE seitse, Keskerakond kuus ja Parempoolsed kolm mandaati. Eesti 200 oli valimiskünnise piiril.

Isikutest on Tartus populaarseim ametisolev linnapea Urmas Klaas (Reformierakond), keda toetab 11 protsenti. Isamaa meerikandidaadi Tõnis Lukase toetus on kaheksa protsenti. Malle Pärna (EKRE) ja Elo Kiivetit (SDE) toetab mõlemat viis protsenti.

Liina Kersna (Reformierakond) ja Kristina Kallase (Eesti 200) toetus on võrdselt neli protsenti. Parempoolsete linnapeakandidaadi Vahur Krafti reiting Tartus on kaks protsenti.

Pärnus lubab ÜI prognoos valimisvõitu Isamaale, mis koguks 26 protsenti toetust. See annaks 49-liikmelises suvepealinna volikogus neile 11 kohta. Valimisliite (neid on Pärnus väljas kolm) eelistab Pärnus 23 protsenti (10 mandaati), EKRE-t 18 protsenti (seitse mandaati), Reformierakonda 15 protsenti (kuus mandaati) ning Keskerakonda 14 protsenti (viis mandaati).

Narvas on samuti põnev seis. Seal lubab valimisliite (neid on väljas kolm) valida kokku 47 protsenti, Keskerakonda 42 protsenti ja erakonda Koos viis protsenti. See tähendaks, et valimisliidud saaks kokku 31-liikmelises volikogus 16 kohta, Keskerakond 14 ja Koos ühe mandaadi.

Samas on Narvas kolm väga eriilmselist valimisliitu, mille toetused on uuringus kokku pandud: Valimisliit Katri nimekiri, Valimisliit Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri ja Plaan B Narva Linna Pulss valimisliit.

KOMMENTAAR:

Remi Sebastian Kits

Ühiskonnauuringute instituudi andmeanalüütik

"Valimisnädalal avaldame kaks KOV-reitingut: esimene kolmapäeval ning teine laupäeval. Mõlemad küsitlused on tavapärasest mahukamad – kui keskmine valim on ligikaudu 7000 vastajat, siis tänases on neid 10 000 ning laupäevases ligi 12 000.

Keskerakonna madalpunkt Tallinnas on möödas, erakonna toetus on tõusnud 43,5 protsendi peale. See tähendab, et Keskerakonnal on hetkel ka 20 protsenti tõenäosus saavutada ainuvõim.

Selle stsenaariumi püsimise eeldus on aga, et nii EKRE kui ka Parempoolsed ei pääse linnavolikokku. Arvestades hiljutisi üleskutseid strateegiliselt Parempoolseid toetada, võivad aga nii EKRE kui ka Parempoolsed laupäevases reitingus ja pühapäevastes tulemustes juba üle künnise olla. Seega on põhjust eeldada, et ainuvõimu tõenäosus Keskerakonnal taas väheneb."

Pikemalt loe prognoosi metoodika ja tulemuste kohta siit.