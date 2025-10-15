X!

Sukles: kolmele Balti riigile peaks tulema ühesugune droonimüür

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Kui kolm Balti riiki rajavad endale niinimetatud droonimüüri, tehakse see nii, et kõigil kolmel on ühesugune füüsiline ja elektrooniline kaitse, ütles "Esimeses stuudios" kaitseministeeriumi kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsler Siim Sukles.

Praegu räägitakse korraga nii Balti kui ka Euroopa droonimüürist ja viimane peaks ulatuma Soomest Musta mereni.

"Nende asjadega tegeldakse. Töö käib. Aga me saame ju aru, et see ole nagu sauna ehitamine, et suvel lepime kokku, et ehitame sauna ja teemegi selle valmis. See on vägagi kallis," lausus Sukles.

Baltimaade puhul tuleb droonitõrje rajada koostöös, et see saaks ühesugune, lisas ta.

"See ei käi nii, et igaüks mõtleb ise midagi välja – lõppkokkuvõttes võiks olla nii, et on kolmel Bali riigil ühesugune füüsiline ja elektrooniline kaitse," ütles Sukles.

Suklese sõnul ongi praegu peamine ülesanne saada piir pidama; droonide ostmiseks on Eestil samuti hange välja kuulutatud.

"Praegu tundub peale mingit situatsiooni, et droonide ostmine on tohutult vajalik. Aga pigem on vaja saada piir pidama ehk tekiks mitmekihiline õhukaitse. Iga tööstus tahab enda asja müüa, aga droonid on – ma ei nimetaks neid tulevikus, aga droonid on lihtsalt üks osa relvastusest, üks relv. Samamoodi nagu ostetakse moona, ostetakse ka droone. Ja on välja öeldud, et väga suur droonihange on praegu väljas," lausus Sukles.

Pärnu kaitsetööstuspargist toodang 2027 lõpus

Riik on praegu rajamas või plaanimas kaht kaitsetööstusparki ning esimene neist, mis saab asuma Pärnumaal Ermistus, on jõudnud nii kaugele, et valmistatakse ette lepinguid seal tootma hakkava nelja ettevõttega: Nitrotol, Frankenburg Technologies Infinitum Strike ning Suurbritanniast Thor Industries.

Suklese sõnul leiab nende toodang kasutust Eesti kaitseväes.

"Me saame oma kaitsetööstust arendada ja see toodang on kaitseväele vajalik. Loomulikult peab see minema ka ekspordiks, sest Eesti võime osta oma kaitseväele ei ole  nii suur, et ülal pidada tehaseid," ütles ta.

Samas on läinud nii, et vabaühendused on kaitsetööstuspargi planeerimise asjus pöördunud kohtusse. Suklese sõnul on riik omalt poolt teinud piisavalt uuringuid.

"Kaitsetööstusparkidele on tehtud väga head uuringud. /---/ Eks see natuke pidurdab, aga minu arvates on riik teinud väga palju ja väga õieti. /---/ See on osa protsessist, et kohus sekkub, aga praegu tundub, et me läheme edasi," lausus ta.

204 hektari suurusesse Pärnumaa kaitsetööstusparki tulevad ka moonalaod ning hea tahtmise juurde mahuks sinna veel kaks väiksemat tootjat, ütles Sukles.

"Aga kui rääkida suurest tehasest , mis toodab näiteks 155-millimeetrist moona, siis see sinna enam ära ei mahu ja nüüd jõuamegi Põhja-Kiviõlisse, kus on läbirääkimiste viimane ruudustik, et varsti välja öelda järgmine kaitsetööstuse ettevõte, kes Põhja-Kiviõlisse tuleb," lausus Sukles.

Pärnumaa kaitsepargist peaks esimene toodang tulema 2027. aasta lõpus, ütles Sukles.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Andres Kuusk

Samal teemal

PEALTNÄGIJA DOKK

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15.10

Raieste ja Suurorg nautisid eurosarjas võitu, Legia kaotas napilt

15.10

Malõgina jõudis paarilisega Birminghamis poolfinaali

15.10

Golfikoondise kapten: profituuri etapp tuleb mängijatele väga kasuks

15.10

Meedia: Ukraina ründas taas Ufaas asuvat rafineerimistehast Uuendatud

15.10

Sukles: kolmele Balti riigile peaks tulema ühesugune droonimüür

15.10

ETV spordisaade, 15. oktoober

15.10

Aktuaalne kaamera kell 21:00

15.10

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

15.10

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud Uuendatud

15.10

TalTech ja Viimsi teenisid Eesti-Läti liigas hooaja esimese võidu Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.10

Meedia: Ukraina ründas taas Ufaas asuvat rafineerimistehast Uuendatud

15.10

EKRE esitas taotluse e-hääletamise viivitamatuks peatamiseks

15.10

Raport: semaglutiid on tõhus, aga Eesti tervishoiule liiga kallis

15.10

Piirilepingu kehtimisel oleks Saatse saabas Eesti oma

15.10

Eesti keelas neljal Läti parlamendi liikmel valimisteni riiki sisenemise

15.10

Norstati uuring näitab EKRE toetuse kasvu

15.10

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

15.10

David Vseviov: Gaza pärast muretsejad võiksid kirjutada kirja Hamasi vastu

15.10

Eesti kehtestas sanktsiooni Narva muuseumi juhi tagakiusajatele

14.10

MTA plaanib käibemaksustada laste- ja noortelaagrite korraldamise

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

15.10

Raieste ja Suurorg nautisid eurosarjas võitu, Legia kaotas napilt

15.10

Malõgina jõudis paarilisega Birminghamis poolfinaali

15.10

Golfikoondise kapten: profituuri etapp tuleb mängijatele väga kasuks

15.10

ETV spordisaade, 15. oktoober

loe: kultuur

15.10

Sander Saarmets uuest albumist: salvestasin kõike, mida nägin ja kogesin

15.10

"Camera Erotica" kuraator: üritame end mitte kindlasse kasti panna

15.10

Tristan Priimägi: Iraan on praegu poliitilise filmikunsti esirinnas

15.10

Kaljo Kiisa noore filmitegija stipendiumi pälvis Kirill Volkov

loe: eeter

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

15.10

Politsei õrritamiseks võtavad noored elektritõukeratastelt kiiruspiirajad maha

15.10

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

15.10

Mõis: see ei ole kunagi valijat huvitanud, kas poliitikul on kriminaalne taust või mitte

Raadiouudised

15.10

Päevakaja (15.10.2025 18:00:00)

15.10

Võrus usutakse, et valimised praegusi jõujooni ei muuda

15.10

Mulgi vallavolikogu lõpetas tuuleparkide eriplaneeringu

15.10

Raadiouudised (15.10.2025 15:00:00)

15.10

Raadiouudised (15.10.2025 12:00:00)

15.10

Bussifirma vähendas Tartu-Riia bussiühendusi

15.10

Eesti kaitsetööstusettevõtted otsivad USAs koostöövõimalusi

15.10

Saksa valitsus tahab läbi viia pensionireformi

15.10

Narvas kandideerivad poliitikud lubavad Kreenholmi kultuurikvartalile nappi rahalist tuge

15.10

Portugali paremäärmuslik partei pidi kohalikel valimistel tunnistama kaotust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo