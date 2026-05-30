Eesti paigaldas idapiirile esimesed droonivastased seadmed

Piirile paigaldatud statsionaarsed drooniseireseadmed. Autor/allikas: Siseministeerium
Politsei- ja piirivalveamet (PPA) paigaldas piirile Venemaaga esimesed statsionaarsed droonivastased tuvastus- ja seireseadmed. Kogu idapiir kaetakse selliste seadmetega aasta lõpuks.

Siseministeeriumi laupäeval saadetud pressiteate kohaselt pandi esimesed droonivastased seadmed Kagu-Eesti maismaapiiri kolme lõiku Eesti-Läti-Vene kolmikpunkti ja Luhamaa vahel.

"Esimesed seadmed on paigas ja töötavad. Tegu on muidugi alles algusega: liigume kogu Eestit katva droonivõrgu poole, kuid see samm näitab, et eelnev ettevalmistustöö on vilja kandnud. Hiljutised drooniintsidendid näitavad, et oleme oma võimekuste planeerimisel vägagi realistlikult ohte hinnanud ja otsused kaalutletult teinud. Meie idapiir on hästi valvatud ja droonivõimekuse paranemine lisab turvatunnet kogu Euroopale," ütles siseminister Igor Taro pressiteate vahendusel.

PPA andis reedel ministrile ülevaate idapiiri ehitustöödest Saatse saapa lähedases lõigus ning seiresüsteemide paigaldamise seisust Piusa jõe joonel. Paigus, kus praegusel hetkel veel statsionaarset seiretehnikat ei ole või mis vajavad suuremat tähelepanu, demonstreeris politsei- ja piirivalveamet uute mobiilsete seiresüsteemide kasutamist.

Taro sõnul sai ta kindluse, et piiri valvamise võimekus paraneb iga päevaga - töö käib ja Eesti piirikaitse muutub aina paremaks. 

Siseministeeriumi teatel on PPA-l käimas hanked järgmiste lõikude seireseadmete soetamiseks, ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanitult või isegi ajast eest.

Piirilõikudel 9-10 Koidula ja Saatse vahelisel alal on ehitaja lubanud tööd valmis saada selle aasta lõpuks, ehkki lepingu järgi oleks tal pärast seda veel mitu kuud aega.

Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseirevõimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele.

