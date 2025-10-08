RKIK valmistab lepinguid kaitsetööstuspargis tootma hakkavate ettevõtetega

Pärnumaale Ermistusse rajatavasse kaitsetööstusparki valmistab riigi kaitseinvesteeringute keskus ette lepinguid nelja ettevõttega. Eestist on nimekirjas Nitrotol, Frankenburg Technologies ja Infinitum Strike ning Suurbritanniast Thor Industries. Eesti ettevõtjad loodavad alustada tootmist Eestis ülejärgmisel aastal, välismaal ka varem. Üks ettevõte on juba kaitseväe koostööpartner.

Nitrotol on kolmest Eesti ettevõttest ainuke, mille toodangut kaitsevägi juba kasutab. Nitrotol toodab sõjalisi lõhkematerjale – laenguid, miine, mida on seni kokku pannud välismaal. Nitrotol plaanib alustada tootmist ka Ämaris asuvas väikeses kaitsetööstuspargis, mille on rajanud kaitseinvesteeringute keskus.

"Nitrotoli senine kogemus on Ämari tehase rajamine, mis praegu on lõpusirgel. Tõstamaa park on meie jaoks oluline ja suurem versioon sellest tehasest. Selle rajamine hakkab meil peale kohe pärast seda, kui on vajalikud lepingud sõlmitud riigiga maakasutuse osas, kui kõik kohtuvaidlused on läbitud," lausus Nitrotoli juhatuse liige Jens Haug.

Frankenburg Technologies plaanib toota massiliselt õhutõrjerakette. Tänaseks on valminud maailma väikseim juhitav rakett, ütles ettevõtte juht Kusti Salm.

"Nüüd me oleme jõudnud sinna, et on aeg hakata tootmisesse liikuma. Need ajaraamid, mis on kaitsetööstuspargis ette seatud, on meile Eestis sobivad. Eestis 2027, aga meil on teistes NATO riikides veel plaane kiiremini liigutada," lausus Salm.

Infinitum Strike plaanib toota raketi stardikiirendit ja arendamine toimub kaitsetööstuspargis koostöös kaitseväega.

"Eelkõige meil on vaja testimis- ja harjutusalasid kasutada selle toote testimiseks. Ja kui meile etteantud aeg lepingu sõlmimiseks ja lepinguläbirääkimisteks läbi saab ja on tehtud ka rahastusvalik, alustame ka kinnisvara arendamisega. Me prognoosime, et 2027 võiks sealt tulla meie esimene toodang," lausus Infinitum Strike esindaja Tarmo Ränisoo.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) poole on pöördunud rohkem ettevõtteid Eestist ja välismaalt. Keskus ei täpsustanud, kui palju ettevõtteid riigiga läbirääkimiste käigus loobusid.

"Valikuprotsessi viimases etapis palusime esitada detailsed tegevuskavad ja finantseerimisplaanid, mida me hindasime. Ja mille tulemusel otsus nelja ettevõtte kasuks langes," ütles RKIK-i peadirektori asetäitja Asko Kivinuk.

Neljas on Briti ettevõte Thor Industries Ltd, mis hakkab tootma plastilist lõhkeainet. Salisbury lähedal asuv ettevõte on asutatud 2020. aastal.