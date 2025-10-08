X!

RKIK valmistab lepinguid kaitsetööstuspargis tootma hakkavate ettevõtetega

Eesti
Foto: Päraküla selts MTÜ
Eesti

Pärnumaale Ermistusse rajatavasse kaitsetööstusparki valmistab riigi kaitseinvesteeringute keskus ette lepinguid nelja ettevõttega. Eestist on nimekirjas Nitrotol, Frankenburg Technologies ja Infinitum Strike ning Suurbritanniast Thor Industries. Eesti ettevõtjad loodavad alustada tootmist Eestis ülejärgmisel aastal, välismaal ka varem. Üks ettevõte on juba kaitseväe koostööpartner.

Nitrotol on kolmest Eesti ettevõttest ainuke, mille toodangut kaitsevägi juba kasutab. Nitrotol toodab sõjalisi lõhkematerjale – laenguid, miine, mida on seni kokku pannud välismaal. Nitrotol plaanib alustada tootmist ka Ämaris asuvas väikeses kaitsetööstuspargis, mille on rajanud kaitseinvesteeringute keskus.

"Nitrotoli senine kogemus on Ämari tehase rajamine, mis praegu on lõpusirgel. Tõstamaa park on meie jaoks oluline ja suurem versioon sellest tehasest. Selle rajamine hakkab meil peale kohe pärast seda, kui on vajalikud lepingud sõlmitud riigiga maakasutuse osas, kui kõik kohtuvaidlused on läbitud," lausus Nitrotoli juhatuse liige Jens Haug.

Frankenburg Technologies plaanib toota massiliselt õhutõrjerakette. Tänaseks on valminud maailma väikseim juhitav rakett, ütles ettevõtte juht Kusti Salm.

"Nüüd me oleme jõudnud sinna, et on aeg hakata tootmisesse liikuma. Need ajaraamid, mis on kaitsetööstuspargis ette seatud, on meile Eestis sobivad. Eestis 2027, aga meil on teistes NATO riikides veel plaane kiiremini liigutada," lausus Salm.

Infinitum Strike plaanib toota raketi stardikiirendit ja arendamine toimub kaitsetööstuspargis koostöös kaitseväega.

"Eelkõige meil on vaja testimis- ja harjutusalasid kasutada selle toote testimiseks. Ja kui meile etteantud aeg lepingu sõlmimiseks ja lepinguläbirääkimisteks läbi saab ja on tehtud ka rahastusvalik, alustame ka kinnisvara arendamisega. Me prognoosime, et 2027 võiks sealt tulla meie esimene toodang," lausus Infinitum Strike esindaja Tarmo Ränisoo.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) poole on pöördunud rohkem ettevõtteid Eestist ja välismaalt. Keskus ei täpsustanud, kui palju ettevõtteid riigiga läbirääkimiste käigus loobusid.

"Valikuprotsessi viimases etapis palusime esitada detailsed tegevuskavad ja finantseerimisplaanid, mida me hindasime. Ja mille tulemusel otsus nelja ettevõtte kasuks langes," ütles RKIK-i peadirektori asetäitja Asko Kivinuk.

Neljas on Briti ettevõte Thor Industries Ltd, mis hakkab tootma plastilist lõhkeainet. Salisbury lähedal asuv ettevõte on asutatud 2020. aastal.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:41

Allikmaa: kultuurivaldkonna eelarve ei pruugi järgmistel aastatel väheneda

22:13

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

22:02

ETV spordisaade, 8. oktoober

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:35

Vare: Merkelil oli illusioon, et suudab Putinit veenda

21:32

Tänavu sügisel on rõngastatud juba 14 000 lindu

21:29

Lähipäevad on veel soojad, siis hakkab õhutemperatuur langema

21:23

Leedus toimub riigi ajaloo suurim evakuatsiooniõppus

21:20

Läti valitsusliit kõigub

21:17

RKIK valmistab lepinguid kaitsetööstuspargis tootma hakkavate ettevõtetega

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22:13

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

11:30

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

12:15

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata Uuendatud

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

09:14

Hispaania Baleaaride saarestik seisab silmitsi tõsise rändekriisiga

05:00

Ministeerium: gümnaasium ei või vastuvõtureegleid omatahtsi painutada

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

05:04

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

15:01

TÜ kalasöömiskampaania tingimused tekitasid reklaamiagentuurides imestust

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:02

ETV spordisaade, 8. oktoober

21:10

Salahi väravad aitasid Egiptuse MM-finaalturniirile

20:38

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve

20:17

Eesti malenaised mängisid Inglismaaga viiki

loe: kultuur

18:50

ERSO esmaesitleb Evelin Seppari uudisteost

18:50

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

18:45

Puuluup USA-s: paar inimest on endale juba hiiu kandle tellinud

16:22

Näitekirjanik Esko Salervo: miks mitte olla oma elu superstaar?

loe: eeter

20:46

"Pealtnägija" piilus Eesti ainsa budistliku kloostri seinte vahele

16:39

"Pealtnägija" ajas GRU pakipommide operatsiooni jälgi Eestis

15:10

Ansambel Häääl vabaimprovisatsioonist: iga kord sünnib laval uus lugu

11:35

Uuring: tuulikute infraheli asemel häirib kohalikke kuuldav tuulikumüra

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (08.10.2025 18:00:00)

15:40

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

15:25

Riik tahab taas hakata toetama omavalitsuste vabatahtlikke liitumisi

15:25

Raadiouudised (08.10.2025 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (08.10.2025 12:00:00)

10:25

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

10:20

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

09:55

Euroopa Liit kaalub teraseimpordi vähendamist ja terasetollide suurendamist

09:50

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

09:25

Raadiouudised (08.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo