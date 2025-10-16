Riigikogu komisjon taunis taksojuhi fotonõude kaotamist

Kuigi uues ühistranspordiseaduse eelnõus oli algselt idee kaotada taksojuhi fotonõue teenindajakaardil, siis riigikogu majanduskomisjoni liikmete vastuseisu tõttu võib foto esitamise kohustus seadusesse siiski alles jääda.

Riigikogu majanduskomisjoni istungil tutvustasid põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) ja ministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse muuhulgas kaotada taksoteenuse osutaja foto esitamise nõue teenindajakaardi taotlemisel.

Ruubas selgitas, et taksonduses soovitakse saavutada, et teenus oleks klientidele ohutu, mis sõltub sõiduki ohutusest ja juhi heast mainest.

"Teenindajakaardi saamine on suhteliselt lihtne protsess, aga samas näitab järelevalve, et juhtumeid, kus teenindajakaart ei ühti teenuse osutajaga, esineb väga harva," lausus Ruubas.

Ministeerium ei pea Ruubase sõnul otstarbekaks isikupiltide kogumist ja hoidmist, kuna see on seotud isikute privaatsusega ja fotode lisamine registrisse võib viia andmete väärkasutamiseni, kuna fotod on sel juhul avalikult kättesaadavad. "Sellele on tähelepanu osutanud ka andmekaitse inspektsioon," lausus Ruubas.

Komisjoni liikmetes tekitas taksojuhi foto kaotamise kava kriitikat.

Näiteks ütles komisjoni liige Mart Maastik (Isamaa), et teenindajakaart täidab olulist eesmärki – see kinnitab, et taksoteenust pakkuval isikul on vastav litsents ning ta vastab kehtestatud nõuetele.

"Kui teenindajakaardile ei pea enam fotot lisama, võib tekkida olukord, kus sama kaardi alusel võib taksoteenust osutada ükskõik kes," arutles Maastik.

Ruubas sõnas, et muuhulgas oleks selleks, et kaardile ilmuks taksojuhi foto majandustegevuse registri kaudu, vajalik eraldi tehniline lahendus, mida pole esialgu olnud plaanis ja mis eeldab uusi tarkvaralisi arendusi.

"Praegu ei ole sellist võimalust majandustegevuse registris. See eeldab eraldi X-tee päringu loomist, mis peab väljundina jõudma ka väljatrükile," lausus Ruubas.

Komisjoni liige Mario Kadastik (Reformierakond) märkis, et hetkel loob süsteem selle foto üleslaaditud failist. Tema hinnangul ei ole aga vahet, kas see pärineb X-tee päringust või üleslaaditud failist.

"Kui majandustegevuse registris plaanitakse juba antud seadusemuudatuse jõustumisel teha ühekordne arendus, siis ühe X-tee päringu juurde lisamine ei tohiks arendajale eriti keeruline olla. Selle maksumuse osas tasuks küsida konkreetset hinnangut ning tõenäoliselt ei suurene arenduse maksumus oluliselt," lausus Kadastik.

Terras märkis, et komisjoni ettepanek fotonõue alles jätta kõlab mõistlikult ning ministeerium hindab seda ning vajadusel esitab eelnõule muudatusettepaneku eelnõu teiseks lugemiseks.