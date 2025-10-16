X!

Liikluskindlustus on tänavu pisut odavnenud

Foto: Siim Lõvi /ERR
Liikluskindlustus on tänavu läinud pisut odavamaks ja seda nii majandusolukorra, kindlustusturu tiheda konkurentsi kui ka vähenenud liiklusõnnetuste arvu tõttu. Kindlustuse hinnad muutuvad tsükliliselt, näiteks kui vilets ilm toob kaasa rohkem kahjusid, läheb kindlustusmakse taas kallimaks.

If Kindlustuse riskijuht Reet Veilberg ütles, et liikluskindlustuse hinnad liiguvad üles ja alla ning praegu on jälle odavamate tariifide aeg.

"Ise ka kogeme, et maks on läinud soodsamaks ja eelkõige sel aastal, aga kindlustuses on ka ütlemine, et kõik on tsükliline. Eelmine kord, kui liikluskindlustuse hinnad läksid tunduvalt alla, oli koroonapandeemia aeg ja siis oli esmane põhjus see, et liiklustihedus oli väiksem. Inimesed olid kodus ja kahjusid oli vähem," ütles Veilberg.

IIZI Kindlustusmaakleri tegevjuht Igor Fedotov ütles, et liikluskindlustuse hind on kukkunud isegi seitsme aasta tagusele tasemele.

"Põhjuseid on mitmeid. Peamiselt tugev konkurents, vähenenud kahjujuhtumite arv ja võrdluseks võib öelda, et täna liikluskindluse keskmine hinnatase on isegi natuke odavam kui see oli aastal 2018. Kindlasti avaldab väga suurt mõju muutus autoturul ehk uusi autosid enam niipalju peale ei tule. Kindlustusandjad võitlevad tegelikult nende samade autode eest või kindlustusvõtjate eest, kes siin turul on. Klassikaline viis, kuidas seda võitlus pidada, on läbi odavama hinna endale need kliendid üle tõmmata," lausus Fedotov.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi statistika järgi oli liikluskindlustuse keskmine aastamaks tänavu esimeses pooles 140 eurot, langedes kuus protsenti võrreldes möödunud aasta sama ajaga. Vaatamata automaksule on kindlustatud sõidukite hulk mõne protsendi võrra isegi suurenenud. Poole aastaga toimus alla 17 000 liikluskindlustuse juhtumi, mida on üheksa protsenti vähem. Keskmine kahju on umbes samal tasemel. Liikluskindlustuse fondi juhatuse liige Andres Piirsalu lisas põhjustena, et lisaks viletsale majanduslikule olukorrale, olid talvel autosõiduks sobivad ilmad.

"Keskmiselt juhtub päevas 100 liikluskindlustusjuhtumit päevas. Kui on väga halb nähtavus ja libe ka, siis päevas võib summa ulatuda 400-500 juhtumini päevas. Kui on väga rasked olud, siis kindlustushinnad tõusevad üsna kiiresti ja samamoodi nagu praegu juhtus, et kui olukord seda lubab, siis üritatakse kiiresti reageerida ja üritatakse ka hinnas alla tulla," sõnas Piirsalu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

