Elektrilevi sõlmis Läti võrguettevõttega esmakordse piiriülese koostöölepingu

Kokkuleppes lepitakse samuti kokku ühiste õppuste läbiviimises, mis tagaks koostöö sujuva toimimise kriisiolukordades. Kriiside lahendamise kõrval puudutab koostöö ka ühiste hangete korraldamist. Tuleval aastal loodetakse analoogne leping sõlmida ka Leeduga.

Nii Eesti kui Läti võrguettevõtte juht kinnitasid, et piiriülene abistamine on toiminud ka seni, kuid see on tuginenud lihtsalt headel omavahelistel suhetel.

"See koostöö on läbi aegade olnud väga positiivne, aga see on olnud selline mitteformaalne - telefonikõne Lätti, Lätist tulevad appi. Leping annab juurde seda, et kui inimesed peaksid ettevõtetes vahetuma, siis on jätkuvalt koostöö alles. Täna on see olnud telefonikõne siia või sinna ja asjad juhtuvad, aga inimesed võivad olla puhkusel või haiged. On hea, kui tulevikus on konkreetne dokument, mille järgi koostöö käib," lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

"See annab kirjaliku lubaduse, et me oleme valmis teineteist võimalikus kriisisituatsioonis aitama. Siiani on kriisihaldamine tuginenud telefonidele -

kui me vajame abi, siis võtame telefoni ja püüame üksteist aidata, aga nüüd see nii öelda telefonisuhe on pandud lepingulisele alusele," sõnas Läti võrguettevõtte Sadales Tikls juht Sandis Jansons.