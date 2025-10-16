Saatse saapa kandis elavad inimesed ootavad uut ja turvalisemat teed

"Kui ta alguses kinni läks, siis inimeste esimene arvamus oli, et võib-olla on ülereageerimine, aga on vaadatud uudiseid, neid ohuhinnanguid ja on lõpuks aru saadud, et see võib neile oht olla. On vaadatud ka maailma või Euroopa reaktsiooni sellele ja pigem ma kaldungi selle poole, et paneme ta kinni ja ongi kinni, aga tahame, et kõik muud asjas lahendatakse," sõnas Setomaa vallavanem Raul Kudre.

"Ütleme, et see on ikka kestnud natuke aega, et kui üksi tuled sealt Saapast läbi, siis tuleb kerge hirm peale, et kas on keegi seal ees või ei ole, kas viiakse minema või ei viida. Minu arvates on õige otsus, et milleks riskida Eesti inimestega, sest ei tea kunagi, mis toimub. Võetakse Saapas maha ja viiakse minema ehk ma arvan, et see on ainuõige otsus," lausus kohalik elanik Heiti Hüsson.

"Eks see ongi väga raske otsus olnud ja selle otsusega me peame leppima, aga muidugi me ootame seda uut teed," ütles kohalik elanik Tea Korela.

Järgmisel nädalal kohandatakse väikese Saatse saapa ehk Lutepää kolmnurga ümbruses olemasolev teelõik ajutiseks kasutuseks, mis annab Lutepää külale parema ja turvalisema ligipääsu.

Püsiva lahendusena rajatakse nii väikese kui suure Saatse saapa ümber uued teed.