WSJ: autotööstus on mures uue võimaliku kiibipuuduse pärast

Autotööstus püüab toime tulla uue tarneahela häirega, mille allikaks on väike Hollandi pooljuhtide tootja, kellel on aga ebaproportsionaalselt suur mõju autode tootmisele. Hiina omanduses olev kiibitootja Nexperia teatas tarnijatele, et ei tarni enam oma toodangut pärast seda, kui Hollandi valitsus võttis ettevõtte oma kontrolli alla.

Inimesed, kes on olukorraga kursis, ütlesid, et Nexperia teatas klientidele eelmisel nädalal, et peatab kiipide tarned. Ettevõtte kiipe kasutatakse kõiges alates valgustusest kuni elektroonikani. Ettevõte tegi otsuse pärast seda, kui Hollandi valitsus võttis kontrolli üle selle Hiina omanikult. Nexperia nimetas tekkinud olukorda vääramatu jõu (force majeure) juhtumiks, viidates klauslile, mis vabastab ettevõtted lepingulistest kohustustest erakordsete asjaolude korral.

Kuigi Nexperia on autotööstuse kiibiturul väike tegija, on ta juhtival positsioonil ühes põhilises kiibisektoris, mis on seotud peamiselt transistorite ja dioodidega, ütles Ian Riches, kiibitööstuse analüüsifirma TechInsights asepresident. Tema sõnul on Nexperial selles kategoorias umbes 40-protsendine turuosa.

"Neid kasutatakse igas võimalikus seadmes," ütles Riches. "Kui toodad keerulist toodet, piisab vaid ühe põhilise komponendi puudusest, et kogu tootmine seisma jääks."

Nexperia, mille osi kasutatakse BMW, Toyota ja Mercedes-Benzi autodes, toodab suures mahus pooljuhte ja transistoreid, mida kasutatakse sõidukite süsteemides, sealhulgas elektroonilistes juhtseadmetes. Autotootjad ja varuosade valmistajad püüavad nüüd kiiresti hinnata oma sõltuvust ettevõttest ja leida alternatiivseid kiibiallikaid. Nad hoiatavad, et kui Nexperia ei saa osi tarnida, võib sõidukite tootmine juba lähinädalatel häiritud olla.

General Motors saatis oma tarnijatele küsimustiku, milles uuris, kas nad ostavad kiipe Nexperialt ja kui palju, teatasid allikad.

Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ja Stellantis – kes toodab selliseid kaubamärke nagu Jeep, Ram ja Peugeot – teatasid, et arutavad olukorda oma tarnijatega ning hindavad võimalikke mõjusid.

Tekkinud olukord on järjekordne tarneahela häire, mis mõjutab ülemaailmseid autotootjaid, märgib WSJ. Sel aastal on tootmist peatatud seoses Hiina monopoliga haruldaste muldmetallide ja magnetite tarnimisel, alumiiniumi tarnete häirete tõttu pärast tulekahju New Yorki tehases ning ka USA president Donald Trumpi administratsiooni kulukate tollimaksude tõttu.

Viimastel päevadel on autotootjad jälginud paralleelset ohtu seoses Hiina haruldaste muldmetallide tarnetega, kuna riik piirab eksporti ning selle pinged USA-ga on kasvanud. Toyota kuulis eelmisel nädalal mõnelt tarnijalt, et Hiina tehased ei suuda tooteid tarnida, ütles olukorraga kursis olev isik. Alguses arvas Toyota, et viivitus on seotud Hiina haruldaste muldmetallide piirangutega, kuid hiljem selgus, et see oli seotud Nexperia olukorraga.

Toyota teatas, et hindab olukorda aktiivselt ja uurib alternatiivseid tarneallikaid.

Nexperia ümber puhkenud vaidlus tuleneb sellest, et Holland võttis eelmisel kuul üle kontrolli ettevõtte Hiina emafirmalt Wingtech Technology, mis on kantud USA poolt musta nimekirja. Hollandi valitsus põhjendas otsust vajadusega säilitada Euroopa "tehnoloogilisi teadmisi ja võimekust", mis on olulised majandusliku julgeoleku tagamiseks.

Oktoobri alguses käskis Hiina valitsus Wingtechil peatada Nexperia eksport Hiinast, kus töödeldakse enne klientidele tarnimist 80 protsenti ettevõtte toodangust.

Allikate sõnul ei ole Nexperia tarned Euroopa ega Hiina tehastest veel taastunud.

Nexperia pressiesindaja viitas varasemale avaldusele, milles öeldi, et on "positiivne", et igapäevane tegevus saab jätkuda.

Wingtech "suhtleb aktiivselt tarnijate ja klientidega, et säilitada töötajate, tootmissüsteemide ja jaotuskanalite põhiline stabiilsus," teatas ettevõte neljapäeval investoritele saadetud e-kirjas, millele Wall Street Journal ligipääsu sai.

Sel nädalal palusid autotootjad ja -tarnijad Hiina võimuesindajatel Nexperia ekspordipiirangud Hiinast tühistada ning aidata vaidlusi Hollandiga leevendada, teatasid asjaoludega kursis olevad allikad. Taotluses olid esindatud ettevõtted Volkswagen ja BMW ning tarnijad Bosch ja Aumovio, ütles üks allikatest.

Autotööstus on alles mõne aasta kaugusel pooljuhtide kriisist, mis mõjutas oluliselt tootmist ja jättis edasimüüjad uute autode nappusesse. Paljud tarnijad on sellest ajast alates tootmist kohandanud ja mitmekesistanud. Mõned allikad teatasid, et Nexperia saadab enamiku Euroopas toodetud kiipidest enne klientidele saatmist Hiina tehastesse pakendamiseks ja testimiseks, mistõttu on ettevõte häirete suhtes haavatav.

Autotootjatel ja tarnijatel on samu tüüpi kiipide jaoks alternatiivsed allikad, kuid asjaga kursis olevate isikute sõnul võib olukord põhjustada tootmishäireid, kui Nexperia tarnete peatumine peaks pikalt kestma. Ettevõtted, kellel on mitu tarnijat, saavad lasta oma teistel tarnijatel tootmist suurendada, kuid need, kes on mõne komponendi puhul täielikult Nexperiast sõltuvad, võivad vajada nädalatepikkust aega, et saada uue osa tootmiseks heakskiit.

"Alternatiivsete kiipide allikate leidmine võtab aega, isegi kui tööstus on püüdnud tootmist mitmekesistada," ütles autotarneahela liidu MEMA president Collin Shaw.

"See näitab, kui habras tarneahel vahel on," lisas ta.

Samal ajal valmistub Wingtech Hollandi valitsuse ja Nexperia läänejuhtide vastu kohtusse pöörduma, teatasid mõned allikad. Hollandi valitsus otsustas kiibifirma üle kontroll võtta pärast USA ametnike hoiatusi, et Nexperia võidakse lisada musta nimekirja ettevõtetest, mis kujutavad riiklikule julgeolekule ohtu, kui ettevõte ei eemalda oma Hiina tegevjuhti.