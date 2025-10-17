Briti monarhi vend jäi kuninglikest tiitlitest ilma

Suurbritannia meedia teatas reede õhtul, et Suurbritannia kuninga vend prints Andrew jäi oma kuninglikest tiitlitest ilma.

Printsiga seotud skandaalid on vallutanud ajalehtede esiküljed kogu Suurbritannias. Juba varem levisid meedias väited, et Suurbritannia kuningas Charles III võib skandaalidesse mässitud prints Andrew jätta Yorki hertsogi tiitlist ilma.

Printsi on teravalt kritiseeritud tema sidemete pärast seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga. Teda on mainitud ka Epsteiniga seotud dokumentides.

Ajalehe The Times teatel kutsus Andrew ka Pekingi spioonijuhtumi keskmes oleva Hiina kõrge ametniku Cai Qi 2018. aastal Buckinghami paleesse lõunale.

Kuningliku perekonna allika teatel kaalub monarh kõiki võimalusi. Üks võimalus oleks tiitli äravõtmine, vahendas The Times.

Selline samm nõuaks parlamendi heakskiitu, kuid tõenäoliselt toetaksid nii avalikkus kui ka valitsus kuninga plaani. Loodetakse, et Andrew loobub tiitlist vabatahtlikult.

Lehe teatel võib Andrew siiski tiitli ka säilitada, kuid ta võidakse visata välja Sukapaela ordust. Reede õhtul selgus, et Andrew pidi loobuma kõikidest oma tiitlitest.

Maineka Sukapaela ordu üks asutajatest oli Must Prints Edward ja temast sai 1348. aastal esimene Sukapaela rüütel. Esimene Yorki hertsog oli aga Musta Printsi noorem vend Edmund.

Edmund oli ka Yorki dünastiast pärit Inglise kuningate esiisa. Rooside sõja lõpus ühines Yorkide dünastia Lancasteri dünastia kõrvalharuga, millega pandi alus Tudorite dünastiale. Praegune Briti monarh on Tudorite dünastia esimese kuninga Henry VII järeltulija.

Yorki hertsogi tiitlit kannab tavaliselt valitseva monarhi vanuselt teine poeg. Andrew on Elizabeth II teine poeg, kuninganna eluajal kandis tema vanem vend Charles Walesi printsi tiitlit. Pärast kuninganna surma sai Charlesist riigipea ning Walesi printsi tiitel läks Williamile.

Kui Yorki hertsogil pole surres poegi, siis läheb see kroonile tagasi. Seega, kui Andrew jääb tiitlist ilma, peaks see teoreetiliselt minema edasi Charlesi järglastele.