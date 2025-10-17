X!

Briti monarhi vend jäi kuninglikest tiitlitest ilma

Välismaa
{{1760719620000 | amCalendar}}
Prints Andrew (paremal)
Prints Andrew (paremal) Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Toby Melville
Välismaa

Suurbritannia meedia teatas reede õhtul, et Suurbritannia kuninga vend prints Andrew jäi oma kuninglikest tiitlitest ilma.

Printsiga seotud skandaalid on vallutanud ajalehtede esiküljed kogu Suurbritannias. Juba varem levisid meedias väited, et Suurbritannia kuningas Charles III võib skandaalidesse mässitud prints Andrew jätta Yorki hertsogi tiitlist ilma.

Printsi on teravalt kritiseeritud tema sidemete pärast seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga. Teda on mainitud ka Epsteiniga seotud dokumentides.

Ajalehe The Times teatel kutsus Andrew ka Pekingi spioonijuhtumi keskmes oleva Hiina kõrge ametniku Cai Qi 2018. aastal Buckinghami paleesse lõunale.

Kuningliku perekonna allika teatel kaalub monarh kõiki võimalusi. Üks võimalus oleks tiitli äravõtmine, vahendas The Times

Selline samm nõuaks parlamendi heakskiitu, kuid tõenäoliselt toetaksid nii avalikkus kui ka valitsus kuninga plaani. Loodetakse, et Andrew loobub tiitlist vabatahtlikult.

Lehe teatel võib Andrew siiski tiitli ka säilitada, kuid ta võidakse visata välja Sukapaela ordust. Reede õhtul selgus, et Andrew pidi loobuma kõikidest oma tiitlitest.

Maineka Sukapaela ordu üks asutajatest oli Must Prints Edward ja temast sai 1348. aastal esimene Sukapaela rüütel. Esimene Yorki hertsog oli aga Musta Printsi noorem vend Edmund. 

Edmund oli ka Yorki dünastiast pärit Inglise kuningate esiisa. Rooside sõja lõpus ühines Yorkide dünastia Lancasteri dünastia kõrvalharuga, millega pandi alus Tudorite dünastiale. Praegune Briti monarh on Tudorite dünastia esimese kuninga Henry VII järeltulija.

Yorki hertsogi tiitlit kannab tavaliselt valitseva monarhi vanuselt teine poeg. Andrew on  Elizabeth II teine poeg, kuninganna eluajal kandis tema vanem vend Charles Walesi printsi tiitlit. Pärast kuninganna surma sai Charlesist riigipea ning Walesi printsi tiitel läks Williamile. 

Kui Yorki hertsogil pole surres poegi, siis läheb see kroonile tagasi. Seega, kui Andrew jääb tiitlist ilma, peaks see teoreetiliselt minema edasi Charlesi järglastele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:07

Trump kohtumisel Zelenskiga: loodame, et Ukraina ei vaja Tomahawk rakette Uuendatud

21:38

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

21:33

Laupäeval sabistab kergelt vihma

21:26

Väikese Saatse saapa juures algas ajutise ümbersõidutee ehitamine

21:19

Briti monarhi vend jäi kuninglikest tiitlitest ilma Uuendatud

21:15

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

21:11

Valgamaal käib tuline valimiseelne võitlus koalitsiooni ja opositsiooni vahel

21:10

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused Uuendatud

20:55

Laevanduse dekarboniseerimise kokkulepe lükkus USA survel edasi

20:50

TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.10

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

06:42

Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis Uuendatud

19:48

Ogier säilitas päeva lõpuks esikoha, Tänak jätkab neljandana Uuendatud

05:42

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

10:37

Politico: Selmayri naasmine suurendaks pingeid von der Leyeni ja Kallase vahel

04:41

Eestlaste söögiisu mõjutab ports ainulaadseid geenivariante

21:10

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused Uuendatud

16.10

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

16.10

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

09:15

Lugeja küsib: miks kass eelistab veekausile kondensvett ja dušiseina?

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:38

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

21:15

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

20:50

TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

20:22

Westbrook leidis NBA-s uue koduklubi

loe: kultuur

18:50

Elliott Sharp: püüan alati inimesi võimalikult sügaval viisil mõjutada

18:45

Temufi teatris esietendub suhtedraama "Armastus ja arusaam"

18:35

Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis avati rahvusvaheline näitus "Zoom"

16:45

Pildid: Telliskivis on avatud Taavi Tulevi ja Jako Krulli isikunäitused

loe: eeter

20:00

Põlda: popmuusika esitamine annab klassikalisele muusikale palju juurde

16:12

Eesti Laulu konkursile lugude esitamiseks on jäänud mõni päev

16:04

Duo Ruudu liige Katariina Kivi: võtsime kandle kätte pooleldi nalja käigus ja pooleldi meeleheitest

15:28

"Klassikatähtede" viktoriin: kui hästi tunned muusikamaailma?

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

15:25

Ehitusseadustiku muudatused teevad asjaajamise kiiremaks

15:20

Raadiouudised (17.10.2025 15:00:00)

13:00

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

12:50

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

12:45

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

09:50

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

09:40

Zelenski arutab Trumpiga uusi relvatarneid

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:35

Sillamäe ootab punamonumendi eemaldamiseks seadusemuudatust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo