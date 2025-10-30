Prantsuse politsei vahistas Louvre'i röövi uurimise käigus veel viis inimest

Prokurör Laure Beccuau ütles raadiojaamale RTL, et kahtlusalused, kellest üks tuvastati kuriteopaigalt jäetud DNA-jälgede põhjal, vahistati kolmapäeva õhtul pealinna eri osades toimunud koordineeritud haarangute käigus.

Vahetult enne viimaste vahistamiste tegemist avaldas Beccuau, et kaks teist meest, kes nädalavahetusel rööviga seoses kinni peeti, olid oma osalemise röövis osaliselt üles tunnistanud. Üks kinnipeetutest üritas vahistamise ajal Prantsusmaalt lennukil lahkuda.

"Sel hetkel pidime ilmselgelt vahistamisoperatsioone kiirendama," ütles Beccuau RTL-ile.

Ta ütles, et varastatud ehted on endiselt kadunud, kuid väljendas optimismi, et vahistatud võivad anda sündmuste kohta rohkem teavet.

Rööv Louvre'i Apollo galeriist paljastas maailma enimkülastatud muuseumi turvakontrolli puudujäägid ja paljud nägid selles Prantsuse riigi alandamist.

Röövi panid toime neli inimest, kuid Beccuau on öelnud, et ta ei välistanud laiema võrgustiku võimalikku osalemist, sealhulgas isikut, kes võis varguse tellida ja olla selle taga olev planeerija.