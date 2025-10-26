Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

Prantsuse politsei võttis kinni kaks meest, keda kahtlustatakse seotuses Louvre'i muuseumis aset leidnud juveelivargusega, teatas pühapäeval ajaleht Le Parisien. Pariisi prokurör kinnitas kahtlustatavate kinnipidamist, kuid ei täpsustanud nende arvu.

Lehe andmetel on kaks tabatud meest pärit Pariisi eeslinnast. Üks meestest võeti kinni Pariisis, teine Charles de Gaulle'i lennujaamas, kui ta oli minemas Alžeeriasse suunduvale lennukile. Mehed võeti kinni laupäeva õhtul.

Kahtlustatavate tabamist pühapäeval kinnitanud Pariisi prokurör Laure Beccuau ei täpsustanud oma avalduses, mitu meest arreteeriti, ega andnud lisateavet.

Kahtlustuste kohaselt kuuluvad kinnipeetud neljaliikmelisse vargajõuku, kes juveelid varastas. Ametivõimud usuvad, et operatsiooni taga oli organiseeritud kuritegelik ühendus.

Muuseumist varastati nädal tagasi 88 miljoni euro väärtuses ehteid. Vargad viisid saagi kaasa muuseumi lahtioleku ajal ja põgenesid sündmuskohalt rolleritega. Ametivõimude sõnul kestis vargus vaid umbes seitse minutit.

Varastatud ehete hulgas oli muuhulgas smaragdide ja teemantidega kaunistatud kaelakee, mille Napoleon Bonaparte kinkis oma abikaasale, keisrinna Marie Louise'ile.

Ajalehe teatel pole ehteid siiani leitud.

Louvre'i direktor tunnistas kolmapäeval, et muuseumi turvameetmetes on suuri puudusi.