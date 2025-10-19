X!

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest

Valimiste eelviimane tund Jõhvi vallavalitsuses asunud jaoskonnas, 19.10.2025. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Kohalikel valimistel kerkis valimisaktiivsus Eestis seekord pea 60 protsendini, mis on läbi aegade teine tulemus, selgub esialgsetest andmetest.

Seekordsetel kohalikel valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valimisõigusega isikutest. Tegu on esialgsete andmetega ning hääletamisest osavõtu statistika võib muutuda erinevatel põhjustel kuni valimistulemuste kindlakstegemiseni.

Hääletanuid oli kokku 593 883, kellest 323 065 andis hääle pabersedelil ning 270 818 e-hääletamisega.

Kõige kõrgem oli esialgsetel andmetel valimisaktiivsus Läänemaal, kus valimas käis 63,8 protsenti valijatest; teisel kohal oli Hiiumaa (63,4 protsenti).

Tallinnas andis oma hääle 60,7 protsenti valijatest, mis on märkimisväärselt suurem protsent, kui neli aastat tagasi (54,5 protsenti).

Ida-Virumaal käis valimas 53,5 protsenti valijatest. Eelmistel kohalikel valimistel jäi Ida-Virumaal valimisaktiivsus selgelt alla 50 protsendi (47,3).

Kõrgem on valimisaktiivsus Eestis olnud kohalikel valimistel vaid 2009. aastal, kui oma hääle andis 60,6 protsenti valijatest. Kõige madalam oli valimisaktiivsus 2005. aasta kohalikel valimistel, kui Eesti peale oli osavõtuprotsent 47,4.

2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osales 54,7 protsenti valijatest.

Toimetaja: Marko Tooming

