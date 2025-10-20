Kohtla-Järvel oli taas edukaim Keskerakond

"Edu oli ootuspärane. Valijatega vesteldes saime aru, et võime taastada absoluutse enamuse. Lootsime isegi veidi paremat tulemust, aga oleme igal juhul rahul – nii linnaelanike toetuse taasvõitmise kui ka saavutatud tulemusega," ütles Keskerakonna Kohtla-Järve linnapeakandidaat Sergei Lopin valimiste järgsel ööl Rus.ERR-ile antud intervjuus.

Valimisliit Restart sai seitse kohta, erakond Koos kolm kohta ja ühe koha sai Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Neli aastat tagasi oli sotsiaaldemokraatidel viis kohta ja linnas parima individuaalse tulemuse saavutanud Eduard Odinets valiti 2003. aastal Kohtla-Järve linnavolikogu juhiks. Kui 2021. aastal toetas teda 613 linnaelanikku, seekord vaid 104. Oma 26aastase opositsiooniperioodi tipul sai Odinets 2017. aastal 700 linnaelaniku toetuse.

Seekord kogus Kohtla-Järve kandidaatidest enim hääli Kohtla-Järve ekslinnapea Virve Linder (Restart), kes sai 582 häält. Talle järgnesid Kirill Kõpp (Koos) 360, Riina Ivanova 315 ja Sergei Lopin (mõlemad Keskerakond) 296 häälega.

Sotsiaaldemokraatide nimekirjas esines kõige paremini ja sai ainsa volikogu koha linnapea Henri Kaselo, kes sai 136 häält.

Eelmistel valimistel said keskerakondlased Kohtla-Järvel 25-st kohast 12. Sellele eelneval perioodil oli neil olnud volikogus koguni 18 kohta.