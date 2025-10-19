SDE esimees Lauri Läänemets sai Türi vallas 76 häält

EKRE sai Türil neli, Reformierakond kaks ja valimisliit "Türi valla heaks" samuti kaks mandaati.

Sealjuures tegi Läänemetsast palju parema tulemuse SDE nimekirjas Sten Perillus, kes kogus 333 häält. Kokku said sotsid Türi vallavolikogu 23 mandaadist viis.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets sai Türi vallas kandideerides 76 häält, mis oli talle piisav volikogusse pääsemiseks.

