SDE esimees Lauri Läänemets sai Türi vallas 76 häält
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets sai Türi vallas kandideerides 76 häält, mis oli talle piisav volikogusse pääsemiseks.
Sealjuures tegi Läänemetsast palju parema tulemuse SDE nimekirjas Sten Perillus, kes kogus 333 häält. Kokku said sotsid Türi vallavolikogu 23 mandaadist viis.
Selgelt parima tulemuse tegi Türi vallas 10 mandaadiga valimisliit Koduvald Türi.
Nimekirja parima tulemuse tegi Sulo Särkinen 347 häälega.
EKRE sai Türil neli, Reformierakond kaks ja valimisliit "Türi valla heaks" samuti kaks mandaati.
Toimetaja: Urmet Kook