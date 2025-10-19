Saaremaal oli edukaim Isamaa ja endine politseijuht

Isamaa parima tulemuse eest hoolitses Rainer Antsaar, kes sai 1359 häält. Antsaar oli 11 aastat Saaremaa politseijuht, kes pani ameti maha, et kandideerida volikogusse. Erakonna liige ta 19. oktoobri seisuga ei olnud.

Paremuselt teise tulemuse tegi sotsiaaldemokraatliku taustaga valimisliit Terve Saaremaa, mis sai üheksa kohta. Liidu parim oli Madis Kallas 677 häälega.

EKRE ja Reformierakond said mõlemad neli mandaati. EKRE edukaim hääletooja oli Kristjan Moora 888 häälega. Reformierakonna tulemusse panustas enim Kristi Sillart 340 häälega.

Kolm mandaati sai Keskerakond, mille parim oli Mihkel Undrest 288 häälega.