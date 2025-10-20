Eesti laenab puudujäägi katmiseks veel kuni 500 miljonit eurot

Võlakirjadest laekunud raha kasutatakse üldise riigieelarve puudujäägi katmiseks käesoleva aasta lõpus ja järgmise aasta alguses ning likviidsusreservi täiendamiseks.

"Riigieelarve on sellel ja järgmistel aastatel planeeritud puudujäägiga ning selle finantseerimiseks võtab riik laenu. Praegune olukord kapitaliturgudel on suhteliselt soodne ja ootame emissiooni vastu suhteliselt suurt rahvusvahelist huvi," ütles riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees.

Viimati emiteeris Eesti pikaajalisi võlakirju rahvusvahelisel kapitaliturul 2024. aasta jaanuaris.

Alates 2020. aastast on emiteeritud kolm rahvusvahelist pikaajalist võlakirja kogumahus neli miljardit eurot.

Võlakirjaemissiooni korraldavad Erste Group, J.P. Morgan ja Societe Generale. Emissioon toimub lähipäevil, kui turuolukord seda võimaldab.

Võlakirjade maht ja intressimäär selgub emissiooni läbiviimise hetkel ning sõltub nii turuintressidest kui ka investorite nõudlusest.