Parlament nimetas Sanae Takaichi Jaapani esimeseks naispeaministriks

Välismaa
Sanae Takaichi
Sanae Takaichi Autor/allikas: SCANPIX/AFP/KAZUHIRO NOGI
Välismaa

Jaapani parlament nimetas teisipäeval riigi esimeseks naispeaministriks konservatiivsete vaadete poolest tuntud Sanae Takaichi. Ta on võtnud Hiina suhtes karmi hoiaku ning tahab tugevdada sidemeid USA-ga.

64-aastane Takaichi valiti aastakümneid Jaapanit juhtinud Liberaaldemokraatliku Partei (LDP) juhiks septembris. 

Esmaspäeval sõlmis LDP koalitsioonilepingu Jaapani Innovatsiooniparteiga (JIP) ja parlamendi alamkoda nimetas Takaichi  teisipäeval riigi esimeseks naispeaministriks. Ülemkojas tuli aga läbi viia kaks hääletust, kuna Takaichi ei saavutanud esimeses voorus vajalikku enamust. Takaichi peab veel kohtuma keisriga, seejärel astub ta ametlikult ametisse.

Takaichit ootab uues ametis ees suhete tugevdamine USA-ga, mida on seni kahjustanud president Donald Trumpi väliskaubanduspoliitika.

Takaichi toetab samuti kaitsekulutuste suurendamist, mis on kooskõlas USA ootustega. Pentagon on korduvalt teatanud, et liitlased peaksid tõstma kaitsekulutused vähemalt viie protsendini SKP-st.

Stockholmi rahvusvahelise rahu-uuringute instituudi (SIPRI) andmetel kulutas Jaapan 2024. aastal kaitsele 55 miljardit dollarit ehk umbes 1,4 protsenti SKP-st. 

Takaichi mängis nooruses trumme rokkbändis ning sõitis ringi mootorrattaga, poliitikuna on ta aga tuntud konservatiivsete vaadete poolest. 

Takaichi on vastu 19. sajandist pärineva seaduse muutmisele, mis nõuab abielupaaridelt sama perekonnanime jagamist. Samuti ei toeta ta troonipärimisõiguse andmist naistele ning on vastu samasooliste abieludele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

