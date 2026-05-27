Trumpi sõnul ei muuda lähenevad vahevalimised tema seisukohta Iraani suhtes

USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AFP/KENT NISHIMURA
USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et lähenevad vahevalimised ei muuda tema seisukohta Iraani suhtes. Trump ütles, et on valmis jätkama läbirääkimisi Iraaniga, kuid ei välistanud ka uusi sõjalisi samme.

"Nad arvasid, et tal on on vahevalimised. Mind ei huvita vahevalimised. Vaadake, mis eile õhtul juhtus," ütles Trump. 

Trump viitas viimastele Texase valimistele, kus tema soosik alistas vabariiklaste eelvalimistel ametisoleva senaatori. 

Trumpi populaarsus on siiski langenud, kuna Hormuzi väin on endiselt suletud, inflatsioon on kiire, kütusehinnad tõusevad. Vastates kriitikale, et ta on USA tõmmanud venivasse sõtta, ütles Trump, et ei nimeta toimuvat sõjaks, vaid konfliktiks.

Trump märkis, et on valmis jätkama läbirääkimisi Iraaniga, kuid ei välistanud ka uusi sõjalisi samme. Ta ütles, et Iraani majandus on kehvas seisus ning inflatsioon ulatub seal 250 protsendini.

USA välisminister Marco Rubio ütles, et Washington eelistab diplomaatilist lahendust. Samas lisas ta, et Iraan ja selle juhid ei tohi kunagi omada tuumarelva.

Iraani riigitelevisioon teatas aga varem kolmapäeval, et USA-ga sõlmitud raamkokkulepe sisaldab kohustust tühistada Iraani mereblokaad. Valge Maja nimetas teadet raamkokkuleppest Ühendriikidega täielikuks väljamõeldiseks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

