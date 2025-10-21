X!

Tallinn tellis auditi Maarjamäe obeliski seisukorra hindamiseks

Eesti
Maarjamäe memoriaali obelisk.
Maarjamäe memoriaali obelisk. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna linn tellis auditi, et hinnata Maarjamäe memoriaali obeliski tehnilist seisukorda ja ohutust. Uuringu tulemused annavad aluse otsustada, millised tööd on vajalikud obeliski säilitamiseks ja kas on vaja teha ka avariitöid.

Tegemist ei ole obeliski lammutamise ega rekonstrueerimisega, vaid tehnilise seisukorra hindamisega, ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti kommunikatsioonispetsialist Kadri Karnau.

Välised mõõdistused on juba alanud ning novembris algavad välitööd, mille käigus kaevatakse luugi ümbrus lahti, et hinnata, kas maa-alune teenindusruum on tühi või pinnasega täidetud.

Audit kestab kolm kuud ja valmib eeldatavasti 2026. aasta alguses. Selle põhjal koostatakse obeliski parandus- ja säilitustööde töökava ning määratakse tööde eeldatav maksumus, ütles Karnau.

Audit annab linnale täpse ülevaate obeliski seisust, määrab eeldatava maksumuse vajalikele töödele ning võimaldab otsustada, kas on vaja teha mõni kiireloomuline parandus või kavandada ulatuslikumad säilitustööd.

Maarjamäe memoriaali alune maa on suures osas reformimata riigimaa, kuid obelisk kuulub Tallinna linnale. Tegemist on ajaloolise mälestusmärgiga, mis rajati algselt 1960. aastal ning mille autorid on arhitekt Mart Port ja skulptor Lembit Tolli. Obelisk valmis iseseisva mälestusmärgina, enne kui sellele lisandus 1975. aastal avatud kogu memoriaalansambel arhitekti Allan Murdmaa ja skulptor Mati Variku kavandite järgi.

2016. aastal Riigi Kinnisvara tellimusel koostatud audit näitas, et obeliski seisukord on halb ja selle ümbruses viibimine võib olla ohtlik, sest paekiviplaadid võivad alla kukkuda.

2023. aastal viis Tartu Ülikool läbi georadariuuringu, mille tulemusel tuvastati obeliski alla viiva teenindusluugi eeldatav asukoht. Nüüd jätkub töö järgmise etapina – obeliski sisemust ja konstruktsioone uuritakse täpsemalt.

Maarjamäe obeliski auditi tulemused aitavad linnal otsustada, kuidas edasi liikuda nii mälestusmärgi säilitamise kui ka kogu ala tuleviku osas, ütles Karnau.

Toimetaja: Marko Tooming

