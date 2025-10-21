Kell 20 "Impulsis": Rosin, Poudel, Kinkar ja Haugas netikelmustest

Kelmid saadavad välja pakiteateid ja maskeeruvad libapolitseiks. Ainuüksi sel aastal on inimestelt välja petetud üle 20 miljoni euro. Kuidas petturid peatada, arutab tänane ETV "Impulss".

Stuudios on tehnoloogiaajakirjanik Jakob Rosin, digiekspert Diana Poudel, vandeadvokaat Rauno Kinkar ja Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas. Oma kokkupuudet pettustega jagavad saates Merilin Mälk ja Julia Tuisk.

"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Joosep Värk.