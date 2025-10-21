X!

Islandilt leiti esmakordselt sääski

Välismaa
Sääsk
Sääsk Autor/allikas: Pixabay
Välismaa

Islandil on esmakordselt leitud sääski, kuna globaalne soojenemine muudab riigi putukatele soodsamaks elupaigaks, vahendas The Guardian.

Island oli kuni selle kuuni üks väheseid kohti maailmas, kus sääskede populatsiooni polnud. Teine on Antarktika.

Teadlased on juba mõnda aega ennustanud, et sääsed võivad Islandil end sisse seada, kuna seal on neile arvukalt sobivaid paljunemispaiku, nagu sood ja tiigid. Paljud liigid ei suuda aga karmis kliimas ellu jääda.

Teadlaste andmetel soojeneb Island neli korda kiiremini kui ülejäänud põhjapoolkera. Liustikud on kokku varisenud ja riigi vetest on leitud soojematest lõunapoolsetest kliimadest pärit kalu, näiteks makrelli.

Planeedi soojenedes on kogu maailmas leitud üha rohkem sääseliike.

Suurbritannias leiti sel aastal Egiptuse sääse (Aedes aegypti) mune ja Kentis on avastatud Aasia tiigersääsk (Aedes albopictus). Need on invasiivsed liigid, mis võivad levitada troopilisi haigusi, nagu näiteks Denge palavik, chikungunya viirushaigus ja Zika viirus.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Guardian

