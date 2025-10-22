Euroopa meediauuring: tehisaru ei ole usaldusväärne uudiste allikas

Vigade hulka kuulusid uudiste segiajamine paroodiaga, valede kuupäevade esitamine või sündmuste väljamõtlemine.

Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) raportis vaadeldi nelja laialdaselt kasutatavat vestlusrobotit: OpenAI ChatGPT-d, Microsofti Copiloti, Google'i Geminit ja Perplexityt.

Raporti kohaselt oli kokku 45 protsendil kõigist tehisaru antud vastustest vähemalt üks oluline probleem, sõltumata keelest või päritoluriigist.

Üks viiest vastusest sisaldas suuri täpsusvigu, seal hulgas aegunud teavet.

Mai lõpu ja juuni alguse vahel esitasid 22 avalik-õiguslikku meediaväljaannet vestlusrobotitele samu uudistega seotud küsimusi. Aegunud teave oli 3000 vastuse seas üks levinumaid probleeme.

Kui küsiti "kes on paavst?", vastas ChatGPT Soome rahvusringhäälingule Yle ning Copilot ja Gemini Hollandi meediaväljaannetele NOS ja NPO, et see on Franciscus, kuigi sel ajal oli ta juba surnud ja uueks paavstiks oli valitud Leo XIV.

"Vestlusrobotid ei ole endiselt usaldusväärne viis uudistele juurdepääsuks ja nende tarbimiseks," ütlesid EBU peadirektori asetäitja Jean Philip De Tender ja BBC tehisintellekti valdkonna juht Pete Archer.