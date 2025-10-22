X!

Otse kell 12: riigikogu infotunnis Kallas, Pakosta, Ligi

Eesti
Riigikogu infotunnis osalevad kolmapäeval peaministri ülesannetes haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning rahandusminister Jürgen Ligi. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Kallas vastab küsimustele, mis puudutavad LGBT-propagandat, 2026. aasta riigieelarvesse käibemaksust laekuvate tulude struktuuri, sealhulgas elektri- ja soojamüügist laekuva käibemaksu rahalist suurust, huviharidust ja segadust riigijuhtimisel.

Pakostale esitatavad küsimused käsitlevad kohtumäärusega erihoolekandeteenuse kättesaadavust, sideteenuste maksumust ja kohtureformi.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

