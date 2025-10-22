X!

Fotod: Harju maakohtus algas Kalle Laaneti kriminaalasja arutamine

Eesti
Kalle Laaneti kriminaalasja kohtuistung Harju maakohtus.
Eesti

Harju maakohtus peeti kolmapäeval esimene istung Kalle Laaneti kriminaalasjas, milles endist ministrit süüdistatakse kelmuses ametiisikuna.

Tallinnas Harju maakohtus algas kolmapäeval Kalle Laaneti kriminaalasja arutamine. Sel nädalal on plaanitud kolm istungit ning kaks istungit on kavandatud novembrisse.

Prokuratuur süüdistab Laanetit selles, et ta esitas 2022. ja 2023. aastal justiitsministri ning riigikogu liikmena teadvalt justiitsministeeriumile ning riigikogu kantseleile üürikulude hüvitamiseks taotlusi, mille aluseks olev leping oli sõlmitud seotud isikuga.

Laaneti esitatud üürileping oli sõlmitud osaühinguga, mille omanik ja ainuke juhatuse liige oli tema abikaasa poeg. Kuivõrd riigikogu kantselei ja justiitsministeeriumi ametnikud ei teadnud seda ning neil ei olnud võimalik seda kontrollida, hüvitati süüdistuse järgi Laanetile eluaseme üürikulusid õigusliku aluseta üle 13 000 euro.

Riigikogu võttis 22. mail Laanetilt saadikupuutumuse. Laanet ütles toona riigikogu ees, et tal ei ole kunagi olnud kavatsust küsida riigilt midagi, milleks tal polnud õigust, ning ta ei ole kunagi kuidagi varjanud, kellelt ta korterit üürib – kõik üürilepingud on edastatud ministeeriumidele ja riigikogu kantseleile.

Kohtueelse menetluse viis majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri juhtimisel läbi keskkriminaalpolitsei.

Toimetaja: Marko Tooming

