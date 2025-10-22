Fossiilkütuste eksportijad USA ja Katar kritiseerisid EL-i rohereegleid

Ajaleht Financial Times teatas, et USA ja Katar pole rahul Euroopa Liidu (EL) hoolsuskohustuse direktiiviga ning fossiilkütuste eksportijad ähvardasid, et kõnealune rohereegel võib seada ohtu bloki varustuskindluse.

Hoolsuskohustuse direktiivi (CSDDD) abil soovib EL jõuda süsinikuneutraalsuseni. See peaks kohustama Euroopa Liidus tegutsevaid suuremaid ettevõtteid kontrollima, kas nende tarneahela teised ettevõtted kasutavad sunniviisilist tööd või põhjustavad keskkonnakahju.

Vastasel korral määratavad karistused hõlmavad trahve, mis ulatuvad kuni viie protsendini ettevõtete ülemaailmsest käibest.

USA ja Katar on juba varem nõudnud CSDDD tühistamist. Riigid teatasid nüüd, et kõnealune direktiiv kujutab endast eksistentsiaalset ohtu majanduskasvule, konkurentsivõimele ning ohustab Euroopa energiajulgeolekut.

EL-i liikmesriigid ja Euroopa Parlament kavatsevad selle nädala lõpus alustada läbirääkimisi seaduse võimalike muudatuste üle. Praeguse seisuga peavad riigid uued eeskirjad siseriiklikku õigusesse üle võtma 2026. aastaks ja aasta hiljem hakkaks see kehtima firmadele.

USA ja Katar leiavad samas, et CSDDD kahjustaks nende veeldatud maagaasi eksporti Euroopasse.

Katarist ja USA-st on samas saanud Euroopa jaoks olulised veeldatud maagaasi tarnijad, kuna Euroopa riigid vähendavad oma sõltuvust Venemaa energiast pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse.

Euroopa Liidu riigid toetasid hiljuti ka ettepanekut lõpetada Venemaa nafta- ja gaasiimport järk-järgult 2028. aasta jaanuariks. See viitab, et lähiaastatel suureneb EL-i sõltuvus USA ja Katari tarnetest veelgi.

Ettevõtete jätkusuutlikkuse hoolsuskohustuse direktiiv on pälvinud kriitikat nii EL-is kui ka väljaspool seda. Direktiiviga on väljendanud rahulolematust ka mitmed Euroopa riigijuhid, sealhulgas Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron.