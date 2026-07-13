EL pole 21. sanktsioonipaketis veel kokkuleppele jõudnud

Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika juht Kaja Kallas ütles, et liikmesriigid ei ole veel jõudnud kokkuleppele Venemaa-vastase 21. sanktsioonipaketi suhtes, kuid võivad esmaspäeval otsustada lisada sanktsioonide nimekirja 250 isikut ja organisatsiooni.

"Loodame, et jõuame kokkuleppele 250 isiku ja organisatsiooni lisamises sanktsioonide nimekirja. See oleks suurim nimekirja laiendamine, mida oleme seni teinud," ütles Kallas enne Euroopa Liidu välisministrite kohtumist Brüsselis.

Kallas märkis, et 21. sanktsioonipaketi üle käivad läbirääkimised jätkuvad ning mitmed olulised küsimused on endiselt lahendamata.

"Mis puudutab 21. paketti, siis on veel mõned lahtised küsimused," ütles Kallas.

Leedu välisminister Kęstutis Budrys ütles, et EL-i liikmesriigid ei ole veel jõudnud kokkuleppele kavandatava Venemaaga seotud mereteenuste keelu ega Venemaa veeldatud maagaasi (LNG) suhtes kehtivate piirangute karmistamise osas.

"Ma tahan näha, kas me oleme selles küsimuses piisavalt tõsised. Me ei saa seada majanduslikke huve julgeolekuhuvidest kõrgemale, see oleks väga ohtlik suund," ütles Budrys.

Kallas ütles ERR-ile antud intervjuus, et EL teeb tööd selle nimel, et saaks vastu võtta tugeva 21. paketi. Ta tõi samas välja, et kuigi kõik tahavad, et sõda lõpeks, ei taheta sageli lühiajalist majanduslikku valu sisse võtta.

Kallas tõi välja, et Euroopa Liidu liikmesriikidel on sanktsioonide küsimuses erinevad seisukohad. Palju sõltub sellest, kui lähedal sõjale end tuntakse.

"Õige oleks see, et kes on seda sõda toetanud või selles osalenud, peaksid kuuluma nende hulka, kellel ei ole Euroopasse asja. See sõda ei ole suunatud ainult Ukraina, vaid ka Euroopa vastu," märkis Kallas.