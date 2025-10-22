Eesti on jäänud tuuleparkide rajamisega teistest Balti riikidest maha

Tuuleparkide arendamise võimalused ja kiirus on Balti riikides erinevad, kuigi täiendavate võimsuste vajadus elektriturul on ühine. Kõige rohkem rajatakse tuuleparke Leedus. Eesti jääb naabritest maha.

Eesti Utilitasele kuuluvad Lätis nende rajatud uus Targale ning vanem ja väiksem - Grobina tuulepark. Eesti ettevõttel on Läti mitmes omavalitsuses pooleli veel mitu arendust, kuid koppa neis maha löödud pole. Läti on teinud Eestiga võrreldes tuuleparkide loomise hõlpsamaks. Elektriturg on Balti riikides küll sama, kuid planeeringuvõimekus, ligipääs võrgule ja ehituslubade saamine on erinevad.

"Me peame investeerima, sest täna oleme tugevalt defitsiidis. Kui võtta eelmise aasta arvud kokku, suutsime regioonina - Eesti, Läti ja Leedu - toota ainult kaks kolmandikku vajaminevast elektrist. Ühe kolmandiku pidi importima. Lätis on tuulepargi loomine lihtsam - seal on teatud etapid vahelt ära jäetud ja tänu sellele on võimalik kiiremini teha. Planeerida tuleb ja tuleb otsida sobivaim koht. See on lihtsamaks osutunud kui Eestis," lausus Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Lätis, nagu ka Eestis, põrkub tuuleparkide rajamine siin-seal kohaliku rahva vastuseisule, kuid Eesti Sunly Läti esinduse ja lõunanaabrite erialaliidu juhi arvates on Lätis leitud sobiv lahendus.

"Tuuleparkide arendamiseks eelistatakse Lätis metsaalasid, sest siis paiknevad tuugenid elukohtadest võimalikult kaugel. Vähem põrkutakse elanike vastuseisule. Tervikuna on Lätis, nagu Eestiski, rahva suhtumine tuuleparkidesse väga erinev. See aga sõltub peamiselt sellest, kuidas arendajad suudavad oma plaane piirkonna elanikele selgitada," sõnas Läti tuuleenergia assotsiatsiooni juht Toms Naburgs.

Utilitas kavandab tuuleenergia investeeringuid Leedus. Seal on nii suhtumine tuuleparkide loomisesse kui ka nende arendamise tingimused Balti riikidest kõige paremad. Leedus on tuuleenergia osakaal suur ja rajatakse ka salvestusseadmed.

"Lätis praegu ehitatakse 450 mW uut tuulevõimsust. Leedus ehitatakse praegu 650 mW tuuleenergia võimsust. Meie ehitame Leedust just üht 124 mW võimsusega tuuleparki. Eestis praegu ehitatavate tuulikute võimsus on 0," lausus Koit.

Merel on tuul stabiilsem, kuid investeering keerulisem ja kallim. Eesti-Läti ühise ELWIND projekti raames viiakse praegu läbi uuringuid.