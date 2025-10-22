X!

Eesti on jäänud tuuleparkide rajamisega teistest Balti riikidest maha

Välismaa
Foto: Olev Kenk/ERR
Välismaa

Tuuleparkide arendamise võimalused ja kiirus on Balti riikides erinevad, kuigi täiendavate võimsuste vajadus elektriturul on ühine. Kõige rohkem rajatakse tuuleparke Leedus. Eesti jääb naabritest maha.

Eesti Utilitasele kuuluvad Lätis nende rajatud uus Targale ning vanem ja väiksem - Grobina tuulepark. Eesti ettevõttel on Läti mitmes omavalitsuses pooleli veel mitu arendust, kuid koppa neis maha löödud pole. Läti on teinud Eestiga võrreldes tuuleparkide loomise hõlpsamaks. Elektriturg on Balti riikides küll sama, kuid planeeringuvõimekus, ligipääs võrgule ja ehituslubade saamine on erinevad.

"Me peame investeerima, sest täna oleme tugevalt defitsiidis. Kui võtta eelmise aasta arvud kokku, suutsime regioonina - Eesti, Läti ja Leedu - toota ainult kaks kolmandikku vajaminevast elektrist. Ühe kolmandiku pidi importima. Lätis on tuulepargi loomine lihtsam - seal on teatud etapid vahelt ära jäetud ja tänu sellele on võimalik kiiremini teha. Planeerida tuleb ja tuleb otsida sobivaim koht. See on lihtsamaks osutunud kui Eestis," lausus Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Lätis, nagu ka Eestis, põrkub tuuleparkide rajamine siin-seal kohaliku rahva vastuseisule, kuid Eesti Sunly Läti esinduse ja lõunanaabrite erialaliidu juhi arvates on Lätis leitud sobiv lahendus.

"Tuuleparkide arendamiseks eelistatakse Lätis metsaalasid, sest siis paiknevad tuugenid elukohtadest võimalikult kaugel. Vähem põrkutakse elanike vastuseisule. Tervikuna on Lätis, nagu Eestiski, rahva suhtumine tuuleparkidesse väga erinev. See aga sõltub peamiselt sellest, kuidas arendajad suudavad oma plaane piirkonna elanikele selgitada," sõnas Läti tuuleenergia assotsiatsiooni juht Toms Naburgs.

Utilitas kavandab tuuleenergia investeeringuid Leedus. Seal on nii suhtumine tuuleparkide loomisesse kui ka nende arendamise tingimused Balti riikidest kõige paremad. Leedus on tuuleenergia osakaal suur ja rajatakse ka salvestusseadmed.

"Lätis praegu ehitatakse 450 mW uut tuulevõimsust. Leedus ehitatakse praegu 650 mW tuuleenergia võimsust. Meie ehitame Leedust just üht 124 mW võimsusega tuuleparki. Eestis praegu ehitatavate tuulikute võimsus on 0," lausus Koit.

Merel on tuul stabiilsem, kuid investeering keerulisem ja kallim. Eesti-Läti ühise ELWIND projekti raames viiakse praegu läbi uuringuid.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:14

Itaalia mäesuusatamist tabas veel üks valus hoop

19:00

Päevakaja (22.10.2025 18:00:00)

18:55

Kolmapäeval algaval Tallinn Fashion Weekil antakse üle Kuld- ja Hõbenõel

18:50

Läti tuuleenergeetika arendamise esikohta hoiab Utilitas

18:42

Eesti on jäänud tuuleparkide rajamisega teistest Balti riikidest maha

18:40

Eelmise aastaga võrreldes on elamuehitus märgatavalt kasvanud

18:40

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:35

VAATA OTSE | Levadia võõrustab tähtsas mängus Paidet Uuendatud

18:32

Galerii: Türil avati Eesti kunstiklassikat tutvustav näitus

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:05

Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

21.10

USA ametnik: Trump ei plaani Putiniga lähiajal kohtuda Uuendatud

21.10

EKRE ütles Pärnus Isamaale ära ja saab viieliikmelises koalitsioonis linnapea koha Uuendatud

08:54

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

12:53

Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks Uuendatud

21.10

Tartu linnapeaks jääb Klaas, volikogu esimees tuleb Isamaast

21.10

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus astus tagasi Uuendatud

15:15

Reformierakonna peasekretär paneb ameti maha

21.10

Ossinovski: Tallinna linnapea tuleb kas Keskerakonnast või SDE-st

10:41

Lukas: linnapeakohata oleks Reformierakond teinud liidu teistega

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

19:14

Itaalia mäesuusatamist tabas veel üks valus hoop

18:35

VAATA OTSE | Levadia võõrustab tähtsas mängus Paidet Uuendatud

18:32

Werderi direktor kiitis pingile lükatud Heina suhtumist

18:16

Hollas ja Remmelg pääsesid kõrgeima taseme MK-etapil põhiturniirile Uuendatud

loe: kultuur

18:55

Kolmapäeval algaval Tallinn Fashion Weekil antakse üle Kuld- ja Hõbenõel

18:32

Galerii: Türil avati Eesti kunstiklassikat tutvustav näitus

18:31

Elmo Nüganen: kunst pakub inimesele hallis argipäevas tuge

16:46

Olev Muska: mina ei ole ajast ees, vaid teised on ajast taga

loe: eeter

16:46

Olev Muska: mina ei ole ajast ees, vaid teised on ajast taga

14:17

Ivo Uukkivi: Velikije Lukiga laval olemine tõmbab käima

11:37

Jahimees: kui tähnikhirv ise koju ei lähe, peame ta välja küttima

11:24

Andra Teede: Tinderi kassi-hiire mängust midagi põnevamat ei ole

Raadiouudised

16:05

Raadiouudised (22.10.2025 15:00:00)

15:35

Ukrainat toetavad Euroopa riigid koostavad relvarahu plaani

15:30

Opositsioon soovib riigieelarvesse maksumuudatusi ja perede toetuste suurendamist

13:05

Jõgeva vallas senine võimuliit jätkata ei saa

12:55

Reinsalu kritiseeris Lukase loobumisotsust

12:35

Neljapäeval sajab ajuti vihma

12:25

Raadiouudised (22.10.2025 12:00:00)

10:05

Viljandi võimukõnelustel on kõik veel lahtine

10:05

Merz: Euroopa peab oma konkurentsivõimet tugevdama

09:55

Kohati sajab hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo