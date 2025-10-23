X!

Tallinki üheksa kuu kasum langes ligi 90 protsenti

Tallinki laev
Tallinki laev Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Selle aasta esimese üheksa kuuga langes Tallinna börsil noteeritud laevandusfirma Tallink Grupi käive aastases võrdluses 4,2 protsenti 577,3 miljonile eurole ja kasum 88,8 protsenti 5,1 miljonile eurole. Ettevõte põhjendab langust keerulise majanduskeskkonnaga.

"Kolmas kvartal oli meie jaoks tugev – suvekuud tõid oodatud reisijate arvu kasvu ja kasumlikkuse," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteate vahendusel.

"Samas ei saa me mööda vaadata asjaolust, et kogu aasta tulemused näitavad majanduskeskkonna keerukust ja jätkuvate geopoliitiliste pingete mõju sektorile," lisas ta.

Aasta esimese üheksa kuuga oli kontserni müügitulu 577,3 miljonit eurot, mis on 4,2 protsenti vähem kui 2024. aastal samal perioodil. Puhaskasum langes 5,1 miljonile eurole, võrreldes 45,5 miljoniga aasta varem. Kulumieelne kasum ehk EBITDA oli 102,5 miljonit eurot, mis on 47 miljonit eurot vähem kui mullu. Laenu- ja sellega seotud intressimakseid tegi ettevõte 96,2 miljoni euro ulatuses.

"Perioodi tervikuna jäävad varjutama madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne koduturgudel ning jätkuvad geopoliitilised pinged. Kaks meie kruiisilaeva, Baltic Princess ja Silja Serenade, olid läinud talvel 68 päeva hoolduses, mis mõjutas tugevalt nii reisijate- kui ka kaubaveo mahte eelkõige Soome-Rootsi liinidel. Tulemusi varjutavad tugevalt ka kohati neli seisnud laeva, mis praeguseks on leidnud uued omanikud või rakenduse mujal maailmas," lisas Nõgene.

"Uut aastat planeerides on meie fookus endiselt kulude kontrollil, põhiliinide kasumlikkuse hoidmisel ja madalhooaja riskide maandamisel. Tunneme vastutust oma aktsionäride ees ja teeme kõik, et muutlikes oludes säilitada stabiilsus, usaldusväärsus ning olla investoritele hea dividendiaktsia," märkis Nõgene.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

22.10

