Kuubal tabati laia haardega Hiina narkoparun

Ajaleht The Times kirjutab, et Kuubal vahistati Hiinast pärit narkoparun Zhi Dong Zhang, kes väidetavalt teeb koostööd Lõuna-Ameerika narkokartellidega. Ühendriikide teatel on Zhangi võrgustikuga seotud ligi 150 varifirmat ning ta liigutas miljoneid dollareid läbi suuremate USA pankade.

USA-s üritatakse endiselt võidelda fentanüüliepideemiaga, mis on nõudnud kümnete tuhandete ameeriklaste elusid. Donald Trumpi administratsioon süüdistab narkokriisis Hiina kuritegelikke jõuke.

Seetõttu otsivad USA võimud taga Zhi Dong Zhangi, kes väidetavalt sündis Pekingis 1987. aastal. Teda on mitu kuud taga otsitud, kuna ta põgenes juulis Mehhikos koduarestist, vahendas The Times.

USA võimud eeldasid, et Zhang põgenes tagasi Hiinasse. Teisipäeval selgus aga, et teda peetakse kinni Kuubal, kuhu ta oli saabunud Venemaalt võltsitud passiga. Ajalehe El Pais andmetel taotlevad nii Mehhiko kui ka USA Zhangi väljaandmist.

USA narkootikumide vastase võitluse agentuur DEA on Zhangi vahistamist taotlenud juba mitu aastat. USA võimude teatel on Zhang seotud kahe Mehhiko suurima narkokartelliga.

USA võimude teatel tegutseb Zhangi ulatuslik kuritegelik võrgustik üle maailma, tema partneriteks on nii Sinaloa kui ka Jalisco kartell. USA kuulutas mõlemad rühmitused veebruaris välismaisteks terroristlikeks organisatsioonideks.

Fentanüül jõuab USA turule Mehhikost, Zhang aga varustas kartelle fentanüüli tootmiseks vajalike kemikaalidega. Väidetavalt juhtis ta ulatuslikku rahapesuvõrgustikku ning kasutas mitmeid varjunimesid.

Ühendriikide teatel on Zhangi võrgustikuga seotud ligi 150 varifirmat ning ta liigutas miljoneid dollareid läbi suuremate USA pankade. Maksed toimusid tavaliselt alla 100 000 dollari suurustes summades, mis võimaldas vältida võimude tähelepanu. Zhang aitas vedada ka kokaiini ja metamfetamiini.

Zhang vahistati Mehhikos 2024. aastal, kuid tema põgenemine tekitab küsimusi. Alguses hoiti teda range režiimiga vanglas, kuid seejärel määras föderaalkohtunik ta koduaresti. Varsti pärast seda põgenes ta tunneli kaudu, kuigi väidetavalt jälgis tema maja Mehhiko rahvuskaart

Mehhiko president Claudia Sheinbaum kritiseeris hiljem kohtuniku otsust, millega Zhang pandi koduaresti. Sheinbaum ütles, et Mehhiko kavatses Zhangi USA-le välja anda.