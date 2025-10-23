X!

Kuubal tabati laia haardega Hiina narkoparun

Välismaa
USA ja Mehhiko vaheline piiritara
USA ja Mehhiko vaheline piiritara Autor/allikas: SCANPIX/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Välismaa

Ajaleht The Times kirjutab, et Kuubal vahistati Hiinast pärit narkoparun Zhi Dong Zhang, kes väidetavalt teeb koostööd Lõuna-Ameerika narkokartellidega. Ühendriikide teatel on Zhangi võrgustikuga seotud ligi 150 varifirmat ning ta liigutas miljoneid dollareid läbi suuremate USA pankade.

USA-s üritatakse endiselt võidelda fentanüüliepideemiaga, mis on nõudnud kümnete tuhandete ameeriklaste elusid. Donald Trumpi administratsioon süüdistab narkokriisis Hiina kuritegelikke jõuke.

Seetõttu otsivad USA võimud taga Zhi Dong Zhangi, kes väidetavalt sündis Pekingis 1987. aastal. Teda on mitu kuud taga otsitud, kuna ta põgenes juulis Mehhikos koduarestist, vahendas The Times.

USA võimud eeldasid, et Zhang põgenes tagasi Hiinasse. Teisipäeval selgus aga, et teda peetakse kinni Kuubal, kuhu ta oli saabunud Venemaalt võltsitud passiga. Ajalehe El Pais andmetel taotlevad nii Mehhiko kui ka USA Zhangi väljaandmist. 

USA narkootikumide vastase võitluse agentuur DEA on Zhangi vahistamist taotlenud juba mitu aastat. USA võimude teatel on Zhang seotud kahe Mehhiko suurima narkokartelliga.

USA võimude teatel tegutseb Zhangi ulatuslik kuritegelik võrgustik üle maailma, tema partneriteks on nii Sinaloa kui ka Jalisco kartell. USA kuulutas mõlemad rühmitused veebruaris välismaisteks terroristlikeks organisatsioonideks.

Fentanüül jõuab USA turule Mehhikost, Zhang aga varustas kartelle fentanüüli tootmiseks vajalike kemikaalidega. Väidetavalt juhtis ta ulatuslikku rahapesuvõrgustikku ning kasutas mitmeid varjunimesid.

Ühendriikide teatel on Zhangi võrgustikuga seotud ligi 150 varifirmat ning ta liigutas miljoneid dollareid läbi suuremate USA pankade. Maksed toimusid tavaliselt alla 100 000 dollari suurustes summades, mis võimaldas vältida võimude tähelepanu. Zhang aitas vedada ka kokaiini ja metamfetamiini. 

Zhang vahistati Mehhikos 2024. aastal, kuid tema põgenemine tekitab küsimusi. Alguses hoiti teda range režiimiga vanglas, kuid seejärel määras föderaalkohtunik ta koduaresti. Varsti pärast seda põgenes ta tunneli kaudu, kuigi väidetavalt jälgis tema maja Mehhiko rahvuskaart

Mehhiko president Claudia Sheinbaum kritiseeris hiljem kohtuniku otsust, millega Zhang pandi koduaresti. Sheinbaum ütles, et Mehhiko kavatses Zhangi USA-le välja anda.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:06

Tallinn sai järjekordse kergejõustiku noorte tiitlivõistluse korraldusõiguse

14:32

Ühisõppusel Bold Panzer osales 1500 kaitseväelast

14:30

Kuubal tabati laia haardega Hiina narkoparun

14:19

Lauri Laats: kohalikud koalitsioonid võivad otsustada valitsuse saatuse

14:11

Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

14:10

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jürgen Ligi

14:05

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

13:43

Operatsioonilaualt tõusnud Marquez tänavu enam ei stardi

13:40

Raadiouudised (23.10.2025 12:00:00)

13:26

Harri Tiido: välismaalane Pariisis

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:14

USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu

22.10

Sõja 1337. päev: Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

22.10

Reformierakonna peasekretär paneb ameti maha

22.10

Klaas: ma ei kujutaks ette, et Michal tuleks mulle ütlema, mida Tartus teha

22.10

Politico: Selmayr pidas Kallase meeskonnaga läbirääkimisi Brüsselisse naasmiseks

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

12:30

Venemaa Rjazani naftatöötlemistehases puhkes suur tulekahju Uuendatud

22.10

Kinod on hädas külastajate vähesusega

07:45

USA sanktsioonid Rosnefti ja Lukoili vastu panid nafta hinna tõusma

22.10

Venemaa plaanib tõsta käibemaksu ja kärpida maksusoodustusi

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

15:06

Tallinn sai järjekordse kergejõustiku noorte tiitlivõistluse korraldusõiguse

14:11

Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

13:43

Operatsioonilaualt tõusnud Marquez tänavu enam ei stardi

13:10

Hollas - Remmelg kaotasid Kaplinnas eduseisust

loe: kultuur

14:05

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

13:18

Detsembris jõuab kinodesse Mikk Mägi uus pühadeanimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

13:15

Aasia sõnatu teatri festival toob ühte ruumi Jaapani ja Lõuna-Korea etenduskunstnikud

12:49

Eesti ajalooõpik pälvis rahvusvahelisel õppematerjalide võistlusel esikoha

loe: eeter

13:03

Üks aevastus tekitab õhus minuteid püsiva viiruspilve

11:07

Kuldnõela laureaat Kirill Safonov: naised on meie aja kangelased

09:56

Hea Hoo töökeskused pakuvad tööd ligi 800 erivajadusega inimesele üle Eesti

08:48

Eelmiste valimiste ajal ühismeedias tuntuks saanud proua: mind tunti ka sel suvel ära

Raadiouudised

12:40

Esimesed moodsad Gripeni lennukid jõuavad Rootsist Ukrainasse ilmselt paari-kolme aasta pärast

12:40

Liitlased harjutasid keskpolügoonil Eesti metsades liikumist

12:30

Rahandusminister Ligi nimetas opositsiooni eelarvemuudatusi blufiks

10:50

EL ülemkogu kinnitab 19. sanktsioonipaketi

10:50

USA teatas sanktsioonidest Venemaa suurtele naftafirmadele

09:20

Raadiouudised (23.10.2025 09:00:00)

22.10

Päevakaja (22.10.2025 18:00:00)

22.10

Läti tuuleenergeetika arendamise esikohta hoiab Utilitas

22.10

Raadiouudised (22.10.2025 15:00:00)

22.10

Ukrainat toetavad Euroopa riigid koostavad relvarahu plaani

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo