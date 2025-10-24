Kuuba andis arvatava Hiina fentanüüliparuni USA-le välja

Juulis Mehhikos koduarestist põgenenud Zhi Dong Zhang, tuntud ka kui "Vend Wang", anti üle USA võimudele, ütles Mehhiko julgeolekuminister Omar García Harfuch.

Väidetavalt tegi ta tihedat koostööd Mehhiko Sinaloa ja Jalisco Uue Põlvkonna narkokartellidega, mida Washington on nimetanud "välismaisteks terroriorganisatsioonideks".

Kuuba valitsuse teatel anti väidetav uimastismugeldaja väljaandmistaotluse järel üle Mehhiko võimudele.

Ei Mehhiko ega Kuuba täpsustanud, kas Zhang anti USA-le üle Mehhiko pinnalt või otse Kuubalt.

Zhang on "oluline rahvusvaheline rahapesu korraldaja", ütles García eelmisel aastal.

Tema vastutusalas oli "sidemete loomine teiste kartellidega, et toimetada fentanüüli Hiinast Kesk- ja Lõuna-Ameerikasse, Euroopasse ning Ühendriikidesse", lisas ta.

Washington on president Donald Trumpi valitsusajal avaldanud Mehhikole ja Hiinale survet narkokaubanduse, eriti fentanüüli salaveo ohjeldamiseks.

Fentanüül on sünteetiline opioid, mis on heroiinist 50 korda kangem ning palju lihtsam ja odavam toota.

See on Ühendriikides üledooside põhjustajana suures osas asendanud heroiini ja retseptiravimitena kasutatavaid opioide.

Mehhiko presidendi Claudia Sheinbaumi valitsus on Trumpi kehtestatud tollimaksude surve all hoogustanud uimastite konfiskeerimist. Trump on ähvardanud täiendavate karistusmeetmetega, kui probleemile lahendust ei leita.

Kuigi USA-s müüdava fentanüüli peamine allikas on olnud Mehhiko, on Washington pööranud üha enam tähelepanu Hiinast pärit lähteainete tarnijatele.