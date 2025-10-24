X!

Kaju: Venemaa üritab tekitada Ukrainas energiakriisi

Välismaa
Foto: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Venemaa üritab süvalöökidega tekitada Ukrainas energiakriisi, mis peaks murdma ühiskonna vastupanu ja toetuse kaitsetegevuse jätkamisele, rääkis kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.

Kaju andis kaitseministeeriumi reedesel pressikonverentsil ülevaate olukorrast Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.  

Ukraina vastu suunatud agressiooni 191. nädalal on Venemaa hoidnud eelnevatel nädalatel saavutatud operatsioonitempot, kuid suuremate muutusteta lahinguväljal.

Kaju märkis, et endiselt on lahingute kese ja põhirõhk Donetski oblastis Pokrovski ümbruses, kus Venemaa on jätkanud rünnakuid soomustehnikaga varustatud allüksustega. Samas pole loodetud edu saavutatud ning kontaktjoon on püsinud valdavalt muutusteta.

Venemaa taktikaline edenemine on takerdunud ka teistel suundadel, näiteks Zaporižžjas ja Kupjanskis

Kogu nädala jooksul on Venemaa jätkanud iga päev kompleksseid süvalööke Ukraina taristuobjektide pihta. "Keskmiselt räägime seal sajakonnast erinevast ründevahendist," märkis Kaju.

21. oktoobril ründas Venemaa Ukraina taristuobjekte ligi 400 drooniga ning erinevat tüüpi rakettidega. Rünnak oli suunatud peamiselt Kiievile, aga rünnati ka teisi suuremaid asulaid, sealhulgas näiteks Odessa piirkonda.

Venemaa on muutnud süvalöökide taktikat, keskendudes süstemaatilistele löökidele kogu elektrienergia varustussüsteemi vastu.

"Neid rünnakuid viiakse läbi üldjuhul droonide abil, aga mingil hetkel kasutatakse ka ballistilisi rakette või teisi rakette. Taktika näeb välja selline, kus sihtmärgi suunas lastakse kümme pluss drooni, seda tehakse teatud ajalise intervalliga, neid ei lasta korraga välja, ja pärast droonirünnakut rünnatakse rakettidega," rääkis Kaju.

"Selline taktikamuutus näitab seda, et Venemaa on tegelikult aru saanud, et puhtalt lahingutegevusega ta kiiret sõjalist edu ei saavuta," lisas ta.

Venemaa proovib murda Ukraina ühiskondlikku vastupanu. "Seda proovitaksegi vastu talve elektrienergiataristu hävitamisega saavutada. Nende lootus on, et Ukraina murdub kuskil mujal, mitte rindel."

Sel nädalal tühistas USA president Donald Trump kavandamisel olnud tippkohtumise Venemaa president Vladimir Putiniga. Kaju märkis, et kui tuli teade kohtumise ärajäämisest, siis käivitas Venemaa tuumaõppuse. "Nad küll teevad seda igal aastal, aga tõenäoliselt see kuupäeva valik, 22. oktoober ei olnud juhuslik, vaid pigem sõnumi saatmine, et tõestada, et nende tuumavõimekus on endiselt toimiv."

"Eriti kummaline oleks olnud olukord, kus Venemaa viib läbi tuumatriaadi õppust ja samal ajal käivad kõrgetasemelised rahukõnelused," täheldas Kaju. "Küll aga saame siit anda hinnangu, et Venemaa lähiajal ei olegi soovi kõrgetasemelisteks rahukõnelusteks Ukrainaga, vaid ta endiselt püüab võita aega, et saavutada oma eesmärke nii lahinguväljal kui ka eelpool kirjeldatud Ukraina kaitsetahte murdmisel muude vahenditega."

Lõpetuseks ütles Kaju, et suures pildis sõjas muutusi ei ole. "Lahinguväljal olukord on üsna staatiline, Venemaal on mõningane taktikaline edu, nii nagu tal on kogu aeg olnud, see tuleb suurte kaotuste hinnaga. Nad suudavad hoida oma operatsioonitempot, aga teiselt poolt on näha, et nad saavad aru, et neil on vaja mingit teist liigutust selleks, et püüda Ukrainat murda."

Toimetaja: Valner Väino

