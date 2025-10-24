Suri ettevõtja Heldur Meerits

Tema surmast teatas meediale Meeritsate perekond.

"Heldur oli üks Hansapanga ja Audentese erakooli asutajaid ning kuni lahkumiseni ka LHV Groupi nõukogu liige. Ta panustas aktiivselt paljude ettevõtete ja heategevusorganisatsioonide tegevusse," seisis teates.

Ärasaatmine toimub reedel, 31. oktoobril kell 14.00 Lillepaviljonis, kuhu on oodatud kõik sõbrad, tuttavad ja omaksed.