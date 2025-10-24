Galerii: Eesti palverändurid kohtusid Roomas paavstiga

Rooma paavst Leo XIV kohtus reede ennelõunal ligi 200 Eestist Vatikani sõitnud palveränduri ja muidu huvilisega.

Reisiprogramm algas nädala alguses ning palverännaku tipphetk oli kohtumine paavst Leo XIV-ga. Kohtumine toimus Apostellikus Palees San Clementina saalis ja privaataudientsil osalesid vaid Eestist saabunud palverändurid, samuti ametlikud külalised, näiteks suursaadik Celia Kuningas.

Pärast paavsti audientsi toimus missa Püha Peetruse basiilikas. Missat pühitses piiskop Philippe Jourdan.

Eesti palverändurid kinkisid paavstile Eduard Profittlichi portree, mille maalis Aapo Pukk. Eduard Profittlich kuulutati õndsaks septembri alguses.