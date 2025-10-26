Trump on kindel kokkuleppe saavutamises Hiina presidendiga

Presidendilennuki pardal viibinud ajakirjanikud küsisid USA riigipealt, mida ta loodab saavutada Lõuna-Koreas toimuvatel kõnelustel Hiina liidriga.

"Ma arvan, et meil on tõeliselt hea võimalus sõlmida väga kõikehõlmav kokkulepe," vastas Trump.

Ühendriikide rahandusministeeriumi kõneisik teatas enne seda, et USA ja Hiina pidasid päev varem Malaisias väga konstruktiivseid kaubanduskõnelusi.

Kõnelused toimusid enne kahe riigi juhtide oodatud kohtumist järgmisel nädalal Lõuna-Koreas.

"Tänased kõnelused on lõppenud. Need on olnud väga konstruktiivsed ning eeldame, et need jätkuvad pühapäeva hommikul," ütles kõneisik uudisteagentuurile AFP.

Washingtonist lahkudes andis Trump ühtlasi hoogu spekulatsioonidele, et võib Korea poolsaarel viibides kohtuda Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga esimest korda pärast 2019. aastat, kui ta esimest ametiaega president oli.

"Jah, ma kohtuksin. Võite selle teate edasi anda, olen pakkumisele avatud," lisas Trump presidendilennuki pardal.

"Meil olid temaga suurepärased suhted," lisas president.

Kaks liidrit kohtusid viimati Vietnamis Hanois Trumpi esimesel ametiajal. Kim on öelnud, et on samuti avatud USA presidendiga kohtuma, kui Washington loobub oma nõudmisest, et Pyongyang loobuks oma tuumaarsenalist.