Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

See, et nii Ukraina kui ka Venemaa üksused suudavad vastase tagalani jõuda ning seal edukaid operatsioone läbi viia, näitab, et kogu tuhandekilomeetrine rinne Ukrainas on õhuke ja kummalgi poolel pole piisavalt vägesid, et rinnet täies pikkuses katta, ütles "Ukraina stuudios" kindralmajor reservis Riho Ühtegi.

Kuigi Vene väed on aeglaselt edenenud Donetski oblastis ja teatanud oma vallutustest, siis tuleb ka Ukraina poolt teateid, et osa sel suvel kaotatud aladest on suudetud vabastada. Näiteks teatas hiljuti Ukraina kindralstaap, et vabastati Kutšeriv Jari ja Suhhetske küla.

Ühtegi sõnul viisid Ukraina dessantväed seal läbi eduka operatsiooni ning väidetavalt andis poolsada Vene sõdurit alla, kuid laiemalt näitavad taolised operatsioonid, et kumbki pool ei suuda rinnet piisavalt kindlustada.

"See näitab, et kogu see rinne on poorne ehk õhuke ja seal väga palju läbilaskekohti, kust on võimaik infiltreeruda vastase tagalasse ja korraldada rünnakuid. Ja see on kogu tuhandekilomeetrisele rindele hästi omane nähtus, sest seda ei suudeta lihtsalt vägedega katta," lausus Ühtegi.

Rindel on endiselt peamine märksõna Donetski oblastis asuv Pokrovsk, kust tuleb vastukäivaid teateid venelaste edenemise ja ukrainlaste kaitsetegevuse kohta. Ühtegi sõnul saab praeguste teadete pealt järeldada, et Vene väed on linnas sees.

"On kindlaid allikaid, et Vene väed on jõudnud Pokrovski lääneosas raudteeni ja jõudnud raudteejaamani Pokrovski keskosas, mis tähendab, et linna lääneosas on venelased kanda kinnitamas. Mis seal päriselt toimub, on keeruline öelda. Suures osas linnas toimuvad lahingud," ütles ta.

Ühtegi võrdles lahinguid Pokrovski pärast Toretski linna vallutamisega, milleks läks Vene vägedel 14 kuud. "Midagi taolist võib ilmselt ka Pokrovskis tulla," ütles ta.

Vene vägede eesmärk on jõuda Donetski oblasti läänepiirini ning praegu üritatakse edasi tungida Bilõtske ja Rodõnske piirkonnas. Ukrainlased on seal oma kaitse aga üsna hästi pidama saanud, lausus Ühtegi. Oluliseks punktiks, et Pokrovskit vallutada, on piirkonnas ka Mõrnohrad, mida võtmata polegi võimalik Pokrovskit vallutada, lisas ta.

Briti väljaande The Economisti andmetel on Venemaa selle aasta algusest tapetutena kaotanud 100 000 meest, lõviosa nendest suvise pealetungi käigus, mille jooksul suudeti vallutada vaid 0,4 protsenti Ukraina territooriumist. Ühtegi sõnul on see hea näide sellest, kuivõrd aeglaselt see sõda liigub.

"Need suured vallutused, millest räägitakse, on (tegelikkuses) marginaalsed. Suuri läbimurdeid ja vallutusi ei ole ja see näitab ka, et ei ole jõudu seda teha. /.../ Mõlemal poolel on suured probleemid rindele sõdurite saamisega ja rinde hoidmisega," lausus Ühtegi.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Epp Ehand

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

