Volikogukohata jäänud Eesti rahvuslased ja konservatiivid jätkab tegevust

Erakond Eesti rahvuslased ja konservatiivid (ERK) kandideeris kohalike omavalitsuste valimistel 19 omavalitsuses. Kuigi volikokku ei saadud kuskil, jätkab erakond tegutsemist, ent pole veel otsustanud, kas riigikogu valimistele minnakse täisnimekirjadega või osalise nimekirjaga.

19 omavalitsuses kandideerinud Eesti rahvuslased ja konservatiivid ei pääsenud kusagil volikokku. Tartus koguti näiteks 1,8 protsenti valijate häältest. Tartu esinumbrile, kes ühtlasi on ka erakonna esimees, Silver Kuusikule andsid oma hääle 410 tartlast. Kuigi see on rohkem kui nii mõnelgi ministril, tõdes Kuusik, et meelepärasem oleks tulemus, mis oleks Tartus toonud vähemalt ühe volikogukoha.

"Ma saan öelda, et meie meeskond andis maksimumi, meeskond oli tubli. Kaubamärk on nii värske, et päris seda eeldada, et nüüd oleksime suutnud võrdsed olla n-ö vanade erakondadega, nendega, kes on kauem poliitmaastikul toimetanud, seda kindlasti mitte," ütles Kuusik.

Siiski ei plaani Kuusik poliitikast kuhugi kaduda ja Tartu volikogus toimuval lubab mees silma peal hoida. Ka erakond ERK jätkab, kinnitas ta.

"Tuleb tunnistada, et häid poliitilisi nimesid on vähe. Meie inimesed, väga paljud, on tavalised, lihtsad inimesed. Juhatuse konsensuslik otsus oli aga see, et me igal juhul jätkame. Tagasiside on see, et kindlasti inimesed tahavad edasi minna, kindlasti tahetakse ka riigikogu valimistel osaleda. Küsimus on aga selles, kas täisnimekirjadega või siis osalise nimekirjaga," rääkis Kuusik.

Kuusiku sõnul annavad lähinädalad selgust, kas möödunud kohalike omavalitsuste valimistest ka üleüldisemalt suuremat muutust sündis. Selge on tema sõnul siiski see, et muutusi inimesed ootavad.

Silver Kuusik kuulus varem EKRE-sse, kuid eelmise aasta suvel heideti ta erakonnast välja. Kuusiku hinnangul valis konservatiivne valija praegu pigem Isamaad.

"Teatud irooniaga saab ju öelda, et üks perekond ladus Isamaa võidule üle riigi tugeva alusvundamendi. Ei ole ka mõtet seda kiruda. Ma loodan, et see perekond on õppinud sellest ja leiab ka võib-olla ühel hetkel sellise koostöötahte, et saada aru, et enne on rahvus ja siis on alles partei."

Eelmisel nädalal Tartus koalitsiooniläbirääkimiste ümber toimuva kohta ütles Kuusik, et ka tema ei pea õigeks, et läbirääkimised algasid positsioonide jaotamisega.

"Justkui avalikkusele see mulje jäi, et kõige tähtsam on positsioonid ära jagada. Et olukorras, kus liberaalne ja konservatiivne erakond, milleks nad ennast mõlemad peavad, saavad kokku ja istuvad ühise laua taga, eeldaks seda, et kõigepealt tuleb maailmavaateline tugev debatt ja seisukohtade selgeks vaidlemine."